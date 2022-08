Statistik Wieder zwei tödliche Unfälle im Kanton Aargau: 2022 hat es schon mehr Verkehrstote gegeben als in den beiden Vorjahren zusammen

In Koblenz und in Beinwil am See ist es am Sonntag und am Montag zu je einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nachdem die Zahl der Verkehrstoten jahrelang auf einem historischen Tiefstand lag, verunglückten allein in den ersten acht Monaten 2022 so viele Menschen wie schon lange nicht mehr.