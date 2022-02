Energiewende Solarzellen bei Neubauten: Bundesrat sieht von Pflicht ab Nun also doch nicht: Bei Neubauten muss auch in Zukunft keine Solaranlage erstellt werden. Das hat der Bundesrat entschieden und erteilt dabei einer brisanten Idee eine Absage. Stattdessen setzt er auf steuerliche Anreize und einfachere Verfahren.

Wer eine Solaranlage baut, soll die Investitionen steuerlich abziehen können. Keystone

Die Energiepläne von Umweltministerin Simonetta Sommaruga waren brisant. Um das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energie zu beschleunigen, forderte die Bundesrätin, dass alle Neubauten mit Solarzellen ausgestattet werden müssen. Das enthüllten Recherchen von CH Media. Für das Ansinnen fand sie nun offenbar keine Mehrheit. Der Bundesrat entschied gestern Mittwoch, auf eine Pflicht zu verzichten.

Energieministerin Sommaruga stellte am Donnerstag die Pläne der Öffentlichkeit vor. Statt einer Pflicht möchte der Bundesrat auf steuerliche Anreize setzen. Er hat eine entsprechende Gesetzesrevision in die Vernehmlassung gegeben. Nun können involvierte Kreise Stellung zu den Plänen nehmen.

Abzug auch bei Neubau

Konkret sollen Investitionen in Solaranlagen auch bei Neubauten steuerlich abgezogen werden können. Heute ist das nur bei Kosten für Sanierungen der Fall, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) in einer Mitteilung festhält.

Neben steuerlichen Anreizen sieht der Bundesrat eine einfachere Zulassung von Solaranlagen an Fassaden vor. Dafür soll künftig ein Meldeverfahren genügen, wobei die Kantone in Schutzzonen weiterhin eine Bewilligungspflicht vorsehen können.

Raschere Verfahren auch bei Windkraft

Als weiteren Stolperstein für die Energiestrategie 2050 erachtet der Bundesrat die langwierigen Verfahren für den Bau grosser Wasser- und Windkraftanlagen. Seiner Ansicht nach dauert es bis zu 20 Jahre, bis Projekte realisiert werden können. Weil diese jedoch für die Schweizer Stromproduktion sehr wichtig sind, möchte er auch hier die Verfahren beschleunigen – ohne Abstriche beim Natur-, Umwelt und Denkmalschutz zu machen.

Konkret schlägt der Bundesrat vor, dass der Bund ein Konzept mit den Standorten der bedeutendsten Wasserkraft- und Windenergieanlagen erarbeitet. Dieses soll als Vorgabe für die kantonale Richtplanung dienen. Für die Bewilligung soll auf kantonaler Ebene «ein konzentriertes kantonales Plangenehmigungsverfahren» eingeführt werden.

Neben der Baubewilligung soll es sämtliche Bewilligungen umfassen. Die Idee: Es soll verhindert werden, dass ein Projekt in mehrere zeitlich auseinanderfallende Etappen aufgeteilt wird und in jeder davon bis vor Bundesgericht angefochten werden kann. Geht es nach dem Bundesrat, soll es in Zukunft nur noch einen Rechtsmittelzug geben, der sämtliche Rechtsfragen klärt. Dadurch sollen die Verfahren beschleunigt werden.