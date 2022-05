Energiewende Bund will Photovoltaik-Anlagen und Elektromobilität in den Gemeinden fördern Der Bund unterstützt die Gemeinden bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und beim Ausbau der E-Mobilität mit bis zu 30'000 Franken pro Projekt.

Der Bund will mehr Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden – wie hier auf dem Dach der Schule Sunnegrund in Steinhausen (ZG). Stefan Kaiser

Alleine die Planung von Photovoltaik-Anlagen oder einer Ladestation für Elektrofahrzeuge geht schnell ins Geld. Mehrere zehntausend Franken kann eine Machbarkeits- oder Planungsstudie kosten. Deshalb will der Bund die Gemeinden nun finanziell unterstützen, wenn sie Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden oder den Ausbau der Elektromobilität planen. Dies teilte das Bundesamt für Energie am Montag mit.

Geplant ist, dass der Bund 40 Prozent der Planungskosten oder maximal 30'000 Franken pro Projekt übernimmt. Die Gelder fliessen über EnergieSchweiz, das Förderprogramm des Bundes im Bereich Energie.

Acht Millionen Franken im Topf

Insgesamt stehen acht Millionen Franken zur Verfügung (vier Millionen für Studien im Photovoltaik-Bereich und vier Millionen für Studien im Bereich Elektromobilität). Bei der Anmeldung gilt das Prinzip «first come first served»: Die Projekte werden in der Reihenfolge berücksichtigt, in der sie eingereicht wurden.

Die Studien müssen bis spätestens am 31. Oktober 2023 abgeschlossen sein, damit sie für einen Unterstützungsbeitrag berücksichtigt werden können. Alle Schweizer Gemeinden können von den Unterstützungsbeiträgen profitieren. (aka)