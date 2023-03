Energiemangellage Reservekraftwerk Birr hat Tests bestanden – doch momentan wird es nicht gebraucht Das temporäre Reservekraftwerk in Birr steht nun bereit, um bei Bedarf Strom ins Netz einzuspeisen. Da die Versorgungslage derzeit stabil ist, kommt es wohl vorerst nicht zum Einsatz.

Das Reservekraftwerk Birr der General Electric (GE), fotografiert am 31. Januar 2023. Sandra Ardizzone

Um die Energieversorgung in der Schweiz zu stärken, hat der Bundesrat verschiedene Massnahmen beschlossen – etwa mit Reservekraftwerken. Nun steht das temporäre Reservekraftwerk im aargauischen Birr bereit, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Montag mitteilte. Die Tests mit Diesel seien abgeschlossen. Im April sollen dann noch die Tests für den Betrieb mit Gas erfolgen.

Die Tests haben gemäss BFE gezeigt, dass dank der Lärmschutzwand die Lärmbelastung während des Betriebs deutlich geringer ist als erwartet. Bis im Herbst sollen auch noch die Kamine der acht Gasturbinen mit massiven Schalldämpfern ausgerüstet werden.

Versorgungslage ist stabil

Allerdings kommt das Reservekraftwerk in Birr in diesem Frühjahr wohl nicht mehr zum Einsatz. Der Grund: die derzeit stabile Versorgungslage. Es steht nun aber wie die beiden anderen Reservekraftwerke in Cornaux NE und Monthey VS bis zum Frühling 2026 zur Verfügung, um im Notfall Strom ins Netz einzuspeisen.

Das Reservekraftwerk in Birr hat eine Leistung von rund 250 Megawatt (MW). Die Gesamtleistung der drei Reservekraftwerke beläuft sich auf rund 336 MW. (abi)