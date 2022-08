Energiekrise Gasindustrie meldet: Reserve für den Winter ist beschafft – lagert aber im Ausland Die Schweizer Gaswirtschaft hat die vom Bundesrat geforderte Gasreserve für den Winter aufgebaut. Ob sie tatsächlich angezapft werden kann, hängt aber von den ausländischen Regierungen ab.

Die Wirtschaft hat erfolgreich zusätzliches Gas organisiert. Einziger Schönheitsfehler: Es wird im Ausland gelagert. (Symbolbild) Keystone

Die regionalen Gasnetzbetreiber haben die im Konzept zur Stärkung der Gasversorgungssicherheit im Winter festgehaltenen Massnahmen umgesetzt. Dies teilte der Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) am Dienstag mit. 15 Prozent des inländischen Jahresverbrauchs sind demnach in Speicheranlagen in den Nachbarländern gelagert. Das sind sechs von jährlich 35 verbrauchten Terawattstunden.

Weiter stehen 20 Prozent des Schweizer Winterverbrauchs in Form von Optionen für zusätzliche Gaslieferungen aus Frankreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden zur Verfügung. Das sind weitere sechs Terawattstunden. «Mit dem Aufbau der Gasreserve ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, um sich für den Fall einer Gasmangellage so gut wie möglich vorzubereiten», lässt sich VSG-Direktorin Daniela Decurtins in der Mitteilung zitieren.

Eine Schwachstelle hat die Gasreserve jedoch: Das Gas befindet sich nicht in der Schweiz. Ob es im Falle eines europaweiten Gasmangels tatsächlich noch wie vereinbart bezogen werden könnte, wurde im Vorfeld von verschiedenen Seiten angezweifelt. «Es ist unabdingbar, dass der Bund seine Bemühungen hochhält, zwischenstaatliche Vereinbarungen insbesondere mit Deutschland, Frankreich und Italien zu treffen», betont Decurtins deshalb. (wap)