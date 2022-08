Energiekrise Bundesrätin Sommaruga: «Wir müssen aufhören, Energie zu verschwenden» Im Winter wird es wohl in den Büros etwas kälter werden. Der Bund wolle mit guten Beispiel vorangehen, Bundesrätin Sommaruga mahnt aber an: «Es braucht alle um das Ziel zu erreichen.»

Die drohende Energie-Mangellage wird auch in den Büros des Bundes zu spüren sein. «Für mich ist klar, dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss», sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Interview mit dem «Sonntagsblick». Die Heizungen werden also auch in Bundesbern runtergedreht. Auch ein Sparziel wie die EU, deren Mitgliedsländer ihren Gasverbrauch bis im Frühling um 15 Prozent senken sollen, hält sie für sinnvoll. Es brauche nun jede und jeden, um auch mit weniger Energie durch den Winter zu kommen: «Es braucht alle, um das Ziel zu erreichen», so Sommaruga.

Damit alle ins Boot kommen, bereitet der Bund eine entsprechende Kampagne vor. Wie die Vorschläge konkret aussehen, darüber sagt die Bundesrätin noch nichts. «Wir müssen aufhören, Energie zu verschwenden. Das ist die zentrale Botschaft», beschreibt sie die Stossrichtung. Schon nur ein Grad weniger spare gut fünf Prozent Energie, rechnet die SP-Politikerin vor.

Im Gespräch wehrt sie sich auch gegen die Vorwürfe der SVP, dass Sommaruga mit ihrer Energiestrategie gescheitert sei. «Gescheitert ist jene Politik, die blind auf Gas- und Ölimporte gesetzt hat», kontert Sommaruga. Es sei bekannt, welche Kreise auf den Ausbau von erneuerbaren Energien gesetzt hätten und welche eben nicht. Noch mehr Gas und Öl zu importieren sei keine Option. Sie will dagegen auf eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarländern setzen: «Wir sind auf Europa angewiesen. Und wir haben Europa auch etwas zu bieten, mit Pumpspeicherkraftwerken wie Nant de Drance im Wallis.» (mg)