Energie Stabile Stromlage: Kraftwerke müssen Restwassermenge wieder erhöhen Gute Nachrichten für Äsche und Nase: Die Wasserkraftwerke in der Schweiz müssen ihre Stromproduktion nicht mehr erhöhen. So bleibt mehr Restwasser in den Gewässern – was die Fische freuen dürfte.

Fliessendes Wasser statt Steinwüste: Nach dem Entscheid des Bundesrats vom Freitag verbleibt mehr Restwasser in den Gewässern. (Archivbild) Keystone

Um das Risiko eines Energieengpasses im Winter zu verkleinern, wurden einige Wasserkraftwerke im vergangenen Herbst verpflichtet, ihre Stromproduktion vorübergehend zu erhöhen. Sie konnten dafür ihre Restwassermenge reduzieren – also das Wasser, das beispielsweise unterhalb von Stauseen in die natürlichen Gewässer einfliessen muss. Die Kraftwerke hatten so während fünf Monaten mehr Wasser für die Stromproduktion zur Verfügung.

Damit ist nun Schluss. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag die entsprechende Verordnung per Ende März aufgehoben – einen Monat früher als geplant. Das teilte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) gleichentags mit. Die vorzeitige Aufhebung sei aufgrund der aktuellen Beurteilung der Versorgungslage vertretbar. Laut Bundesrat ist die Stromversorgungslage derzeit stabil und weniger angespannt als zu Beginn des Winters.

Der Bundesrat erhofft sich bis Mitte April Klarheit, «ob zum Winterende tatsächlich keine Versorgungsprobleme mehr zu erwarten sind». Mit Blick auf teilweise notwendige Vorlaufzeiten empfiehlt er den Kantonen, Städten, Gemeinden und Unternehmen jedoch bereits jetzt, allfällige Anpassungen ihrer freiwilligen Energiesparmassnahmen vorzubereiten und ab Mitte April umzusetzen, wie es weiter heisst.

Nationalrat verärgert Umweltverbände

Dass die Restwassermenge in den Flüssen wieder erhöht wird, ist vor allem eine gute Nachricht für Fischarten wie die Äsche oder Nase. Diese wandern normalerweise im März und April in ihre Laichgebiete. Die Landesregierung geht davon aus, dass durch die vorzeitige Aufhebung negative Auswirkungen auf die Gewässerökologie wegfallen.

Ob damit die Umwelt- und Fischereiverbände für das Erste besänftigt werden können, ist jedoch fraglich. Zwar reagierte der Schweizerische Fischereiverband (SFV) in einer ersten Reaktion erfreut über den Entscheid des Bundesrats. Allerdings hatte der Nationalrat die Verbände am Dienstag bei der Beratung des sogenannten Mantelerlasses vor den Kopf gestossen, als er einen Kompromiss zur Restwassermenge abgeschossen hatte.

Verbände drohen mit Referendum

Die grosse Kammer des Parlaments will die Restwasservorschriften bei der Neukonzessionierung von Wasserkraftwerken sistieren. So können die Kraftwerkbetreiber mehr Wasser für die Stromproduktion verwenden, statt es ungenutzt abfliessen zu lassen. Die Konsequenz: Der Lebensraum für Fische, Kleinlebewesen sowie Pflanzen wird bedroht. Das Geschäft geht nun zurück in den Ständerat.

Der Entscheid des Nationalrats gegen die minimalen #Restwassermengen bei Neukonzessionierungen ist für den #SFV eine riesengrosse Enttäuschung. Wir setzen nun auf den Ständerat ...



Andernfalls werden wird das Referendum sehr ernsthaft prüfen!!!https://t.co/Nmg9Wjls7C pic.twitter.com/5a5RTI7P0I — Schweizerischer Fischerei-Verband (@SFV_FSP) March 14, 2023

Der Fischerei- und weitere Umweltverbände reagierten verärgert. So teilte etwa der SFV nach dem Entscheid umgehend mit, er sei nicht bereit, diesem Angriff auf die Restwassermengen tatenlos zuzuschauen. Korrigiere der Ständerat den nationalrätlichen «Fehlentscheid» nicht, werde man zusammen mit befreundeten Umweltorganisationen das Referendum «sehr ernsthaft prüfen».

Und auch jetzt zeigt sich der SFV kämpferisch. «Nach der Aufhebung der befristeten Senkung der Restwassermengen können wir Fischer uns mit voller Kraft auf die Verteidigung der geltenden Restwasser-Vorschriften bei Neukonzessionierungen konzentrieren», wird Roberto Zanetti, Solothurner SP-Ständerat und SFV-Zentralpräsident, in der Mitteilung vom Freitag zitiert.