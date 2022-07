Energie Rekordwert bei Photovoltaik: Sonnenenergie ist weiter hoch im Kurs Der Solarboom hält an. 2021 wurden in der Schweiz Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 683 Megawatt gebaut. Das ist so viel wie noch nie. Das Sorgenkind ist die Solarthermie.

In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Photovoltaik-Anlagen gebaut. Keystone

Der Photovoltaik-Zubau in der Schweiz hat vergangenes Jahr einen Rekordwert erreicht. Er stieg gegenüber 2020 um 43 Prozent auf 683 Megawatt. Das geht aus am Donnerstag publizierten Zahlen des Bundesamtes für Energie hervor. Pro Kopf entspricht das einer neu zugebauten Fläche von 0,4 Quadratmetern, wie der Verband Swisssolar in einer Mitteilung frohlockt. Der Markt ist dabei in allen Segmenten gewachsen.

Als Gründe für die starke Nachfrage macht der Bund die hohen Strompreise, die boomende Elektromobilität und das Bedürfnis nach einer krisensicheren Energieversorgung aus. Per Ende 2021 waren hierzulande Solarpanels mit einer Leistung von 3,65 Gigawatt installiert. Diese decken fast 6 Prozent des Schweizer Strombedarfs ab.

Weniger erfreulich ist die Entwicklung bei der Solarthermie. Bei den Kollektoranlagen zur Nutzung der Solarwärme gingen die Verkaufszahlen um rund einen Viertel zurück. Das habe vor allem mit der Dominanz von Wärmepumpen im Neubau und bei Heizungssanierungen zu tun, die meist mit einer Photovoltaik-Anlage kombiniert würden, argumentiert Swisssolar. (rwa)