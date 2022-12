Energie Drohende Mangellage: Bund unterzeichnet Vertrag für ein zweites Reservekraftwerk Der Bund sichert sich zusätzliche 36 Megawatt: Im Fall einer Stromknappheit soll nebst Birr (AG) auch das bereits bestehende Kraftwerk in Cornaux (NE) Energie für die Schweiz produzieren.

Bereits in diesem Winter könnte der Strom knapp werden. Drum will der Bund Reservekraftwerke bereit halten. Keystone

Nicht nur in Birr (AG) steht ein Reservekraftwerk, sondern neu auch in Cornaux (NE). Der Bund hat mit der dortigen Betreiberin Groupe E einen Vertrag für das bestehende thermische Kraftwerk unterzeichnet, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Donnerstag mitteilte. Dieses Kraftwerk könne mit «Erdgas oder extraleichtem Heizöl» betrieben werden.

Gebaut wurde es 1966, die derzeitige Gasturbine stammt aus dem Jahr 1988. Gesamthaft kann das Kraftwerk eine zusätzliche Leistung von 36 Megawatt (MW) erbringen. Zum Vergleich: Das Kraftwerk in Birr hat eine mögliche Leistung von 250 MW. «Die Kosten für die Bereitstellung über die Vertragslaufzeit vom 1. Februar 2023 bis 30. April 2026 belaufen sich auf rund 9.15 Millionen Franken (Fixkosten)», schreibt das UVEK zu den Kosten in Cornaux. Den Vertrag mit General Electric für den Betrieb des Reservekraftwerks in Birr hatte der Bund im September unterzeichnet.

Beim Reservekraftwerk in Corunaux kommen laut Bund weitere Kosten hinzu. Diese hängen aber davon ab, ob das Kraftwerk tatsächlich in Betrieb genommen werden muss. Wie in Birr gilt auch hier: Sie werden nur im Notfall, also bei einer drohenden Strommangellage betrieben. Allfällige solche «variablen Kosten wird Groupe E dem Bund zum Selbstkostenpreis in Rechnung stellen», so das Uvek. Das Kraftwerk in Cornaux wird jeweils für die Monate Januar bis April als Reservekraft bereitgestellt. (mg)