Caritas-Märkte registrierten «spürbar mehr Working Poor» Die Nachfrage nach vergünstigten Lebensmittel bleibt auch im zweiten Coronajahr sehr hoch. Die Caritas-Märkte in der Schweiz vermelden Rekordumsatz.

In den Caritas-Märkten kann nur einkaufen, wer eine entsprechende Karte hat. Manuela Jans-Koch

Es ist ein trauriger Rekord, den die Caritas am Dienstag vermeldet. Ihre Caritas-Märkte konnten im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord vermelden: 13,25 Millionen Franken. Kein Grund zum Jubeln ist dies darum, weil in diesen Märkten nur einkaufen kann, wer in einer sozialen Notlage steckt. «Unser Ziel ist es nicht, Umsätze zu steigern, sondern der erhöhten Nachfrage nach vergünstigten Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs gerecht zu werden», lässt sich dann auch Thomas Künzler, Geschäftsleiter der Genossenschaft Caritas-Markt, zitieren. Insgesamt wurden 850'000 Einkäufe getätigt.

Insbesondere die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln sei gestiegen. «So wurden eine Million Liter Milch, 300'000 Liter Pflanzenöl und 250 Tonnen Mehl eingekauft», heisst es in der Mitteilung. Die Preise für diese seien in den Caritas-Märkten 2021 sogar gesenkt worden. «Unter den Kundinnen und Kunden waren im vergangenen Jahr spürbar mehr Working Poor, also Personen, die trotz eines Einkommens über zu wenig Geld verfügen», schreibt die Caritas. Insgesamt gibt es in der Schweiz 21 Caritas-Märkte. Damit dort eingekauft werden kann, braucht es eine Einkaufskarte. Sie wird von öffentlichen Sozialämtern, kirchlichen und privaten Sozialinstitutionen ausgestellt. (mg)