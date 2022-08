Einheimische Energie Neue Studie zeigt: Potenzial für Windenergie ist grösser als angenommen Eine neue Studie geht von einem bedeutend höheren Windenergiepotenzial aus für die Schweiz als bisherige Annahmen. Dies aufgrund neuerer Technik und den veränderten politischen Rahmenbedingungen.

Bereits mit einem Teilausbau des Windenergiepotenzials könnte die Schweiz laut Bafu ihre Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. (Symbolbild) Keystone

Das Unternehmen Meteotest berechnete 2012 im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (Bafu), wie viel Windenergiestrom in der Schweiz produziert werden könnte. Dabei kam es auf ein Potenzial von 3,7 Terawattstunden (TWh). Nun hat das Bafu eine neue Studie in Auftrag gegeben. Diese zeigt, dass das Windenergiepotenzial in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.

Konkret kommt die Studie zum Schluss, dass in der Schweiz jährlich 29,5 TWh Strom aus Windenergie produziert werden könnten. 19 TWh davon allein im Winterhalbjahr, wie das Bafu am Dienstag mitteilt. Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Gösgen hat laut Bafu eine Jahresproduktion von rund 8 TWh.

Den Grossteil des Windenergiepotenzials (17,5 TWh) verortet die Studie im Mittelland. 7,8 TWh könnten im Jurabogen und in den grossen Alpentälern produziert werden. Im Alpenraum wären es über 4,2 TWh pro Jahr.

«Hohes Potenzial» in Waldgebieten

Die grosse Steigerung gegenüber dem Wert von 2012 führen die Studienautoren zum einen auf den «enormen technischen Fortschritt» bei den Windenergieanlagen zurück. Die heutigen Anlagen seien höher und hätten grössere Rotoren. Damit produzieren sie «ein Mehrfaches im Vergleich zu den älteren Anlagen».

Zum anderen begründen die Autoren das höhere Potenzial mit den veränderten politischen Rahmenbedingungen. Im Zuge des revidierten Energiegesetzes sind Windkraftanlagen und Windparks von nationalem Interesse, wenn sie jährlich mindestens 20 Gigawattstunden Strom produzieren. «Damit stehen potenziell mehr Flächen für die Windenergienutzung zur Verfügung», heisst es in der Studie. Insbesondere in Waldgebieten sei mit jährlich 14,8 TWh ein «hohes Potenzial» vorhanden.

Meteotest rechnet vor, dass bereits ein Teilausbau von 30 Prozent des gesamten Windenergiepotenzials dazu beitrage, die Abhängigkeit von ausländischer Energie zu verringern. Dies würde den Bau von rund 1000 Windenergieanlagen voraussetzen. Damit könnten 8,9 TWh Strom pro Jahr produziert werden, davon 5,7 TWh im Winter. (dpo)