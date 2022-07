Ehe für Alle Pink Cross fordert Anerkennung von queeren Familienformen Ab heute Freitag können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. Nun fordert Pink Cross in einem Positionspapier, Kinder in Regenbogenfamilien besser abzusichern.

Kinder in Regenbogenfamilien besser absichern: Das fordert die Schwulenorganisation Pink Cross. Keystone

Alle Familien gleichermassen anerkennen und schützen: Das verlangt Pink Cross, die Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz. Gerade im Familienrecht gebe es grossen Handlungsbedarf, schreibt Pink Cross am Freitag in einer Mitteilung. Den Tag, an dem die Ehe für alle in der Schweiz in Kraft tritt, feiert die Organisation zwar als «riesigen Meilenstein». Gleichzeitig brauche es eine bessere rechtliche Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien.

In einem Positionspapier stellt Pink Cross seine Forderungen vor. Diese beinhalten:

Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung: Mit den aktuellen Gesetzen sei das Recht des Kindes, bei privaten Samenspenden und fortpflanzungsmedizinischen Verfahren im Ausland seine Abstammung zu erfahren, nicht gewährleistet. Deshalb sollen alle Daten zur Abstammung in einem zentralen Register erfasst werden.

Mit den aktuellen Gesetzen sei das Recht des Kindes, bei privaten Samenspenden und fortpflanzungsmedizinischen Verfahren im Ausland seine Abstammung zu erfahren, nicht gewährleistet. Deshalb sollen alle Daten zur Abstammung in einem zentralen Register erfasst werden. Einfachere Stiefkindadoption: Heute gilt eine einjährige Wartefrist nach der Geburt, bevor ein Verfahren zur Stiefkindadoption eröffnet werden kann. Diese soll bei gemeinsamen Wunschkindern gestrichen werden.

Heute gilt eine einjährige Wartefrist nach der Geburt, bevor ein Verfahren zur Stiefkindadoption eröffnet werden kann. Diese soll bei gemeinsamen Wunschkindern gestrichen werden. Private Samenspende regeln : Der Samenspender soll vor Geburt des Kindes eine Verzichtserklärung unterzeichnen.

: Der Samenspender soll vor Geburt des Kindes eine Verzichtserklärung unterzeichnen. Legalisierung der Leihmutterschaft: Eizellenspende und Leihmutterschaft nach ethischen Richtlinien sollen in der Schweiz erlaubt sein. Dies soll verhindern, dass Paare dafür nicht ins Ausland ausweichen müssen.

Eizellenspende und Leihmutterschaft nach ethischen Richtlinien sollen in der Schweiz erlaubt sein. Dies soll verhindern, dass Paare dafür nicht ins Ausland ausweichen müssen. Anerkennung von Kindsverhältnissen durch Leihmutterschaft: Kindsverhältnisse, die im Ausland per Leihmutterschaft entstanden sind, sollen in der Schweiz unkompliziert anerkannt werden. Dies, sofern die Menschenwürde von allen Beteiligten gewahrt sind.

Kindsverhältnisse, die im Ausland per Leihmutterschaft entstanden sind, sollen in der Schweiz unkompliziert anerkannt werden. Dies, sofern die Menschenwürde von allen Beteiligten gewahrt sind. Mehrelternschaft ermöglichen: Ein Kind soll mehr als zwei rechtliche Elternteile haben können. Dafür schliessen der erste und gegebenenfalls der zweite Elternteil eine gemeinsame Vereinbarung mit den weiteren Elternteilen ab.

Ein Kind soll mehr als zwei rechtliche Elternteile haben können. Dafür schliessen der erste und gegebenenfalls der zweite Elternteil eine gemeinsame Vereinbarung mit den weiteren Elternteilen ab. Personen mit engem Bezug einbinden: Personen, die einen engen Bezug zum Kind haben, sollen per Vereinbarung bestimmte Rechte und Pflichten gegenüber dem Kind bekommen.

Diese Forderungen seien die Grundlage für echten familienpolitischen Fortschritt, schreibt Pink Cross weiter. «Wir wollen die Politik damit auffordern, zukunftsfähige Lösungen für eine Gesellschaft zu finden, in der Familie vielfältig gelebt wird», lässt sich Geschäftsleiter Roman Heggli zitieren. (aka)