E-Government-Angebote Staat gerät weiter ins Hintertreffen: Bürger und Firmen wünschen deutlich mehr Online-Dienstleistungen Der Trend ist klar: Bürgerinnen und Unternehmen nutzen immer öfter Online-Angebote von Behörden. Und sie wünschen sich mehr. Viel mehr sogar. Doch das E-Government-Angebot kann nicht mithalten.

Die Nachfrage nach E-Government-Angeboten wächst stetig. Doch die Behörden hinken privaten Anbietern in vielen Bereichen hinterher. Keystone

Mindestens die Hälfte der Behördengänge haben Herr und Frau Schweizer respektive hiesige Unternehmen vergangenes Jahr im Internet abgewickelt. Letztere nutzen elektronische Behördendienste dabei ausgeprägter und häufiger als die Bevölkerung. Beliebt sind Online-Dienstleistungen, weil sich damit Zeit einsparen lässt respektive weil die Angebote örtlich und zeitlich flexibler sind. Zu diesem Fazit kommt die am Dienstag publizierte E-Government-Studie 2022 im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und der Organisation Digitale Verwaltung Schweiz (DVS).

Konkret ist die Nutzung digitaler Behördenleistungen seit 2017 in der Bevölkerung um 6 Prozent gestiegen. Mit 55 Prozent liegt sie in der Romandie am höchsten, gefolgt von der Deutschschweiz (52 Prozent) und dem Tessin (32 Prozent). Bei den Unternehmen beträgt der Anstieg im selben Zeitraum 5 Prozent, wie Seco und DVS in einer Mitteilung schreiben. Die Zufriedenheit der beiden Anspruchsgruppen mit dem E-Government-Angebot ist derweil je um zwei Prozentpunkte gesunken - in der Bevölkerung auf 64 Prozent, bei Unternehmen auf 73 Prozent.

Viele Gräben beim Online-Boom

Jüngere, männliche und/oder in Städten lebende Befragte wünschen sich laut der Studie häufiger einen Ausbau der E-Services von Behörden als ältere, weibliche und/oder auf dem Land lebende Befragte. Ähnlich sieht die wachsende Nachfrage nach Online-Dienstleistungen bei Unternehmen aus. Zudem wächst diese mit steigender Grösse der Firmen.

Am stärksten nachgefragt bleibt die Steuererklärung: Drei Viertel der Steuerpflichtigen füllen diese inzwischen bereits online aus. Um über zehn Punkte auf 40 Prozent angestiegen ist seit 2017 der Anteil jener Menschen in der Schweiz, die im Internet mindestens einmal bereits einen Straf- oder Betreibungsregisterauszug bestellt haben.

Privatwirtschaft machts vor

Bemängelt wird, dass E-Government-Lösungen generell komplizierter und weniger mobile-freundlich seien als jene der Privatwirtschaft. Zudem zeigt die Studie, dass nach wie vor viele E-Services der Behörden zu wenig bekannt oder schlecht auffindbar sind. Und so wünschen sich die Befragten insbesondere ein zentrales Portal, auf welchem alle E-Services von Bund, Kantonen und Gemeinden gemeinsam angeboten werden.

Die erste nationale E-Government-Studie ist 2017 veröffentlicht worden. Die aktuelle, dritte Ausgabe basiert wiederum auf einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demoscope. Dabei sind vergangenen Herbst laut den Autoren insgesamt 5000 Personen aus der Bevölkerung, von Unternehmen und Verwaltungen befragt worden.