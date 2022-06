Drohender Engpass Bundesrat Parmelin: Bei Gasmangel würde der Bund Sparappelle an Bevölkerung richten Die Schweiz ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin gut auf einen allfälligen Energie- und Stromengpass vorbereitet. Dennoch zeichnet er vor, wie mögliche Massnahmen des Bundes ausfallen könnten.

Ein gleichzeitiger Mangel an Gas und Strom wäre für die Schweiz eine «grosse Herausforderung», so Bundesrat Guy Parmelin. Keystone

Diskussionen über eine mögliche Strom- und Energiemangellage nehmen im Zuge des Ukraine-Krieges auch in der Schweiz zu. Zwar versichert Bundesrat Guy Parmelin in einem Interview mit der «NZZ» vom Montag, dass das Land für den Fall «einer Mangellage» vorbereitet» sei. Trotzdem skizziert er, welche Massnahmen der Bund bei einem Mangel an Gas ins Auge fassen würde.

«Als erste Massnahmen würden Sparappelle an die Bevölkerung gerichtet», sagt der Wirtschaftsminister. Ein Grad weniger heizen, könne den Verbrauch schon stark reduzieren. «Zudem würden Unternehmen, die ihre Energie sowohl durch Gas als auch durch Öl beziehen können, angewiesen, auf Öl umzustellen.» Dafür gäbe es ein Pflichtlager, das bei Bedarf freigegeben werden könne.

«Wenn all das nicht ausreicht, müsste Gas für die Grossverbraucher kontingentiert werden», so Parmelin weiter. Dieser Schritt hätte jedoch «gravierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen», gibt er zu bedenken.

Eine «grosse Herausforderung»

Wie wahrscheinlich eine Mangellage hierzulande ist, beantwortet der Wirtschaftsminister nicht konkret: «Man muss immer auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein.» Das Ziel sei jedoch, dass der schlimmste Fall nicht eintritt.

So habe der Bundesrat die Gasbranche verpflichtet, Speicherkapazitäten in den Nachbarländern und Optionen für zusätzliche Gaslieferungen zu sichern. Die Massnahmen hat Umweltministerin Simonetta Sommaruga im März vor den Medien erläutert. Guy Parmelin räumt im Interview allerdings ein, dass ein gleichzeitiger Mangel an Gas und Strom eine «grosse Herausforderung» für die Schweiz wäre. (dpo)