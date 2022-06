Drogensucht Heroin auch in der Apotheke: Bundesrat will Suchtkranken den Weg ersparen Neu sollen auch «geeignete Einrichtungen» Heroin an Personen in einem Heroinprogramm abgeben dürfen. Heute dürfen dies nur 22 Zentren in der Schweiz.

Künftig sollen auch Gefängnisse, Apotheken, Altersheime und Krankenhäuser Heroin an Süchtige abgeben dürfen. Keystone

Derzeit müssen Personen in einer heroingestützten Behandlung in eines der darauf spezialisierten Zentren, um an den nötigen Stoff zu kommen. Davon gibt es in der Schweiz 22, diese befinden sich meist in den grossen Städten. Nun will der Bundesrat, dass auch externe Stellen Diacetylmorphin (pharmazeutisch hergestelltes Heroin) abgeben dürfen. Er hat an seiner Sitzung vom Freitag einen Entwurf für eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung zu schicken.

Geht es nach der Regierung sollen künftig auch «geeignete externe Einrichtungen» das Heroin abgeben dürfen. «Dabei kann es sich um Altersheime, Krankenhäuser, Gefängnisse oder Apotheken handeln», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung. Dadurch entfalle der Anfahrtsweg. Zahlreiche Personen in der heroingestützten Behandlung erreichten mittlerweile ein höheres Alter und durch zahlreiche Krankheiten seien sie weniger mobil. So könnte auch bei abgelegenen Wohnorten eine Behandlung gewährleistet werden. Die Verschreibung des Heroins bleibt aber in der Verantwortung der Zentren und den zuständigen Ärztinnen und Ärzten.

Nicht nur bei der Ortswahl will der Bundesrat flexibler werden, auch bei den maximal abgegeben Dosen sollen die Kriterien gelockert werden. Neu soll es möglich sein «in besonderen Fällen mehrere Tagesdosen mitzugeben». Diese Regelung wurde bereits während der Coronapandemie angewandt und habe sich «bewährt», so das BAG. Wenn die Patientinnen und Patienten nicht mehr täglich ihr Heroin abholen müssen, würde dies «zu einer Verbesserung der therapeutischen Begleitung der Patientinnen und Patienten beitragen, indem sie deren Wiedereingliederung erleichtert.» Die Kantone und die betroffenen Stellen haben nun bis im Herbst Zeit, sich zu der Vorlage zu äussern. (mg)