Diplomatie Ukraine-Konferenz: Bundesrat bietet 1600 Soldaten auf Die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Lugano stellt die Verantwortlichen vor eine Herkulesaufgabe. Jetzt greift der Bund den Tessiner Behörden unter die Arme. Er beteiligt sich einerseits an den Kosten. Zum Einsatz kommen aber auch 1600 Armeeangehörige.

Das «Splendide Royal» am See: Hier soll der ukrainische Präsident Selenski logieren, falls er überhaupt vor Ort nach Lugano an die Konferenz kommt. HO

Bundespräsident Ignazio Cassis hat es am WEF in Davos offiziell angekündigt: Zur Ukraine-Konferenz, die am 4. und 5. Juli in Lugano stattfinden soll, wurden 40 Staaten und 18 internationale Organisationen eingeladen. Die Konferenz soll einen «Kick-off» zum Wiederaufbau der vom Krieg erschütterten Ukraine geben. Es wird mit weit mehr als 1000 Teilnehmenden gerechnet. Für Lugano und das Tessin stellt diese Konferenz eine grosse Herausforderung dar.

Angesichts der internationalen Spannungen ist aus Sicht des Bundesrates ein «umfangreiches Sicherheitsdispositiv» unabdingbar. Er hat am Freitag beschlossen, die Konferenz als «ausserordentliches Ereignis» zu bezeichnen. Die Schweiz sei verpflichtet, die Sicherheit von Personen, die nach dem Völkerrecht besonderen Schutz geniessen, zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung des Aussendepartements (EDA).

80 Prozent der Kosten trägt der Bund

Der Bund beteiligt sich deshalb an den Sicherheitskosten, die dem Tessin anfallen werden. Konkret übernimmt er 80 Prozent der Ausgaben des Kantons. Die Entschädigung erfolgt über einen Nachtragskredit, der innerhalb des Justizdepartements kompensiert wird.

Der Bundesrat hat am Freitag auch den subsidiären Einsatz von maximal 1600 Armeeangehörigen beschlossen. Die Armee wird die Tessiner Kantonspolizei unterstützen, indem sie Standorte schützt und ihr Material und ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Zum Einsatz kommen werden auch Einsatzkräfte aus anderen Kantonen. Zudem wird der Luftraum zwischen dem 1. und 8. über dem Tessin eingeschränkt. (lo/rwa)