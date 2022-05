Digitalisierung Bald kommt das elektronische Arztrezept: Die Pilotphase läuft Der Ärzteverband FMH und der Apothekerverband Pharmasuisse wollen das elektronische Rezept einführen. Damit soll der Bezug von Medikamenten einfacher und sicherer werden.

Auf das elektronische Rezept haben Patientinnen und Patienten jederzeit Zugriff. Es soll in jeder Schweizer Apotheke einlösbar sein. Keystone

QR-Code statt Papierrezept: So stellen sich der Schweizer Ärzteverband FMH und der Apothekerverband Pharmasuisse das ärztliche Rezept der Zukunft vor. Wie die Verbände am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, wollen sie ein elektronisches Rezept (E-Rezept) schaffen.

Ein E-Rezept könne in Zukunft «grosse Mehrwerte» schaffen, wenn es einfach anwendbar, sicher und überall einlösbar ist. Patientinnen und Patienten hätten jederzeit Zugriff auf ihr Rezept. Zudem könnten die Rezepte leicht überprüft werden, seien weniger fehleranfällig, fälschungssicher und kopiergeschützt.

Volle Kontrolle über die eigenen Daten

Funktionieren würde das folgendermassen: Im Anschluss an eine Konsultation stellen Ärztinnen und Ärzte mithilfe der Praxissoftware ein elektronisches Rezept mit QR-Code aus. Das Rezept wird den Patientinnen und Patienten digital zugestellt oder ausgedruckt übergeben.

«So haben sie die volle Kontrolle über ihre Daten und können das Rezept einlösen, wann und wo sie möchten», schreiben die Verbände weiter. Das Rezept ist in jeder Schweizer Apotheke einlösbar, auch virtuell in Apotheken mit Lieferdienst oder bei Versandapotheken. Bei der nationalen Lösung, wie sie von Ärzte- und Apothekerverband angedacht ist, würden keine medizinischen Daten zentral gespeichert.

Statusmodell soll Rezept sicherer machen

Mit der digitalen Lösung sollen Rezepte nicht nur einfacher anwendbar, sondern auch sicherer werden. Wie Pharmasuisse auf Anfrage von CH Media mitteilt, ist ein Statusmodell geplant. Das E-Rezept wird von der Ärztin elektronisch signiert, anschliessend prüft der Apotheker die Signatur und den Status. Es gibt also immer eine Kontrolle, ob das Rezept gültig und einmalig einlösbar ist.

Laut Pharmasuisse «kann ein zusätzlich ausgedrucktes Rezept nicht erneut eingelöst werden, da das Duplikat auf denselben Status verweist». Zudem würden Fehlerquellen eliminiert und Missbräuche erschwert, weil das Abtippen von Rezeptdaten und das Kopieren von Papierrezepten entfallen.

Der genaue Zeitpunkt der Einführung ist noch unbekannt

Wann genau das elektronische Rezept schweizweit eingeführt werden soll, ist noch nicht abschätzbar. Pharmasuisse teilt mit:

«Technisch sind wir in einer Pilotphase und werden die Lösung relativ rasch umsetzen können.»

Nun gehe es darum, die Benutzerfreundlichkeit zu prüfen und die Lösung mit den Erfahrungen der Pilotphase weiterzuentwickeln. Davon abhängig sei auch der Zeitpunkt, wann das E-Rezept in den Praxen und Apotheken implementiert werde. «Wo immer möglich» solle das elektronische Rezept mit den bestehenden Software-Primärsystemen der Arztpraxen und Apotheken erstellt und verarbeitet werden.