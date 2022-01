Dienstpflichtbefreiung Ständeräte wollen Dienstpflicht für medizinisches Personal behalten Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates will in Teilzeit arbeitendes medizinisches Personal nicht vom Militärdienst befreien. Ein entsprechender Antrag wurde abgelehnt.

Der Antrag wollte verhindern, dass die Armee medizinisches Personal aus Heimen und Spitälern einzieht. (Symbolbild) Keystone

Die Dienstpflichtbefreiung hätte Personal betroffen, das in Teilzeitpensen im Einsatz ist und hilft, den Betrieb ziviler medizinischer Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Aus Sicht der Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates (SIK-S) hätte dabei aber Gefahr bestanden, dass der Personalbestand der Armee geschwächt und die Wehrgerechtigkeit verletzt würde. Ausserdem wäre die Umsetzung des Antrags zu kompliziert, so die Ansicht der Mehrheit. Der Antrag wurde mit neun zu vier Stimmen abgelehnt, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Im Übrigen beantragte die SIK-S ohne Gegenstimme und bei einer Enthaltung, die Revision des Militärgesetzes ohne Änderungen anzunehmen. (wap)