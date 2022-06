Staatliche E-ID: Bundesrat pocht auf umfassenden Datenschutz

Der Bundesrat hat aus dem deutlichen Verdikt an der Urne vor Jahresfrist seine Lehren gezogen. Die neue elektronische Identität (E-ID) soll in den Händen des Staates bleiben. Nun nimmt die Neuauflage erste Konturen an: Der Bundesrat hat am Mittwoch das neue Gesetz dazu präsentiert. Konkret soll der Bund eine App für das Smartphone anbieten, in welcher die E-ID sicher verwaltet werden kann.