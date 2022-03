Demonstrationen und Workshops Strike for Future plant Aktionstag für Arbeitszeitreduktion Gewerkschaften, feministische Kollektive und der Klimastreik planen für den 9. April Demonstrationen und Aktionen in der ganzen Schweiz. Sie wollen eine radikale Arbeitszeitverkürzung.

Letztes Jahr brachte der Strike for Future Zehntausende auf die Strasse. (Archiv) Keystone

Aktionen sind laut Strike for Future in Baden, Basel, Bern, Delsberg, Neuenburg und Thun geplant. Mit dabei ist auch die Gewerkschaft Syndicom, die damit ihrer Forderung nach der 35-Stunden-Woche Nachdruck verleihen will, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Unterstützt wird die Forderung vom Klimastreik, der sich von einer Arbeitszeitverkürzung einen Stopp der «klimaschädlichen Überproduktion» verspricht. «Mit ihr kann der Grundstein für ein neues Modell des Wirtschaftens gelegt werden», wird Klimastreik-Aktivistin Anna Lindermeier zitiert.

Mit von der Partie sind auch Organisationen aus dem feministischen Spektrum, so etwa das Forum für Kritische Soziale Arbeit (Kriso). Aus feministischer Perspektive gehe es bei der Forderung auch um das Ungleichgewicht bei der Care-Arbeit, die vor allem durch Frauen sowie «inter, non-binären, trans und agender Personen (FINTA*)» geleistet werde, wie es in der Mitteilung heisst. Diese könnten deshalb weniger Geld verdienen. Die Folge seien finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut. «Eine radikale Arbeitszeitverkürzung bietet das Potenzial, dieses Ungleichgewicht zu verändern», sagte Kriso-Vertreterin Katja Blaser.

Letztes Jahr hatte der Aktionstag Strike for Future am 21. Mai stattgefunden. Damals ging es um bessere Arbeitsbedingungen, die Klimakrise, Gewalt an Frauen, Rassismus und generell ein anderes Wirtschaftssystem. Beteiligt waren an dem Aktionstag, der Zehntausende auf die Strasse brachte, auch verschiedene Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und kirchliche Kreise. (wap)