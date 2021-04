Demonstration Trotz Verbot versammeln sich die Coronaskeptiker in Rapperswil In Rapperswil demonstrieren die Gegner der geltenden Coronamassnahmen ohne Bewilligung. Die Polizei hat entschieden, die Demonstranten gewähren zu lassen.

In Rapperswil wird am Samstag gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie demonstriert. Keystone

(mg) Die Massnahmenkritiker halten sich ganz offensichtlich auch dieses Mal nicht an das Demonstrationsverbot. Am Samstagnachmittag versammelten sich gemäss Polizei mehrere tausend Menschen in Rapperswil (SG), um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Die Behörden hatten die Kundgebung im Vorfeld untersagt. Auch die Polizei hatte im Vorfeld eindringlich davor gewarnt, dass «wer trotzdem anreist und an der Kundgebung teilnimmt, sich strafbar macht.»

Das scheint allerdings nicht gefruchtet zu haben. Bilder zeigen, dass sich Personen trotz Verbot versammelten. Sie schwenken Transparente und tragen teils wunderliche Verkleidungen. Masken dagegen sind auf den Bildern nicht zu sehen. Auf Videos sind Sprechchöre wie «Friede, Freiheit, keine Diktatur» zu hören. Wie die St. Galler Polizei am Nachmittag auf Twitter postete, habe sie im «Sinne der Verhältnismässigkeit» entschieden, die Demonstranten gewähren zu lassen.

Allen scheint die Reise nach Rapperswil aber nicht gelungen zu sein: «Bislang 15 registrierte Wegweisungen. Plus ein Car besetzt mit Kundgebungswilligen. Wer die Wegweisung missachtet wird zur Anzeige gebracht», schreibt die St. Galler Kantonspolizei auf Twitter.

#RJ2404 Bislang 15 registrierte Wegweisungen. Plus ein Car besetzt mit Kundgebungswilligen. Wer die Wegweisung missachtet wird zur Anzeige gebracht. — Kantonspolizei St.Gallen (@kapoSG) April 24, 2021

Bereits vor zwei Wochen hatten sich Massnahmenkritiker über ein Demonstrationsverbot hinweggesetzt und in Altdorf protestiert.