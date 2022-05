Vor drei Jahren tagte erstmals in der Schweiz ein Bürgerinnenrat. 20 nach verschiedensten Kriterien und schliesslich per Los ausgewählte Einwohner von Sion erarbeiteten dabei Ideen zur Entwicklung der Walliser Kantonshauptstadt. Vor Jahresfrist dann organisierte Uster nach demselben Verfahren als erste Stadt in der Deutschschweiz sogenannte Bürgerpanels. Dabei konnten sich ausgeloste Einwohnerinnen zu Klimafragen äussern. Inspiriert sind beide Projekte von der 2010 in der kanadischen Stadt Oregon eingeführten Citizens’ Initiative Review.

Promotoren von Bürgerräten erhoffen sich davon bessere politische Ergebnisse respektive dass sich Entscheidungsträger in der Politik durch breit abgestützte Vorschläge in der Lage sehen, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Zudem sollen Bürgerräte das Vertrauen der Bürgerinnen in die Politik – und damit die Demokratie insgesamt – stärken. In der Schweiz begleitet Politologe Nenad Stojanović die Bürgerratsprojekte. Der Professor der Universität Genf erhält dafür unter anderem Fördergelder des Nationalfonds. Stojanović gehörte auch zu den Initianten der letztes Jahr gescheiterten Volksinitiative für die Loswahl von Bundesrichtern.

Auf nationaler Ebene hat sich das Parlament eben gegen einen ersten Bürgerrat ausgesprochen. Konkret lehnte der Nationalrat im Dezember einen Antrag der Grünen ab, 200 Personen per Los für einen Klimarat zu bestimmen. Dieser hätte Lösungen für die Klimakrise finden und sogar solche beschliessen sollen. Das Parlament erachtet dies jedoch als seine eigene Aufgabe.

Ebenfalls einen nationalen Bürgerrat forderte kürzlich die Bonny Stiftung für die Freiheit. Idee des FDP-nahen Think-tanks ist ein von Verwaltung und Parlament unabhängiger Bürgerrat, der die Effizienzinteressen der Allgemeinheit vertritt. (sat)