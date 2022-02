Demokratie Fake News: Bundesrat möchte Einfluss auf Schweiz untersuchen Auch in der Schweiz werden Fake News verbreitet. Doch wie gross ist das Ausmass von Desinformationskampagnen? Geht es nach dem Bundesrat, soll die Frage unter die Lupe genommen werden.

Nicht immer lassen sich Fake News von verlässlichen Nachrichten unterscheiden. (Symbolbild) Keystone

In den sozialen Medien zirkulieren Falschinformationen. Unklar bleibt, inwiefern die Schweiz von Fake News und Desinformationskampagnen betroffen ist. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates möchte das genauer wissen und hat ein Postulat eingereicht. Der Bundesrat soll eine Auslegeordnung liefern, inwieweit die Schweiz durch solche Kampagnen bedroht wird.

Einverstanden zeigt sich auch der Bundesrat, wie seine am Donnerstag veröffentlichte Stellungnahme auf den Vorstoss zeigt. Die Kommission sorgt sich, dass Desinformationskampagnen das Vertrauen der Bevölkerung in Institutionen untergraben. «Angesichts der machtpolitischen Konfrontationen wächst auch für die Schweiz das Risiko, von solchen Aktivitäten betroffen zu sein», heisst es im Postulatstext. Fake News könnten auch das Risiko von Radikalisierung erhöhen, woraus Gewalt resultiere. Damit möchte die Kommission eine Lücke über den Umgang mit dieser Bedrohung schliessen. Der Vorstoss wird in der Frühjahrssession behandelt, die nächste Woche beginnt. (rwa)