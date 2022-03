Demokratie Durchbruch für Stimmrechtsalter 16: Nationalrat gibt grünes Licht Das Stimmrechtsalter 16 rückt auf nationaler Ebene einen Schritt näher. Der Nationalrat hat sich erneut für das Anliegen ausgesprochen. Damit wird die vorberatende Kommission dazu verknurrt, eine Gesetzesrevision auszuarbeiten.

Das Anliegen ist nicht neu. Hier weibeln Aktivisten im Sommer 2000 für das Stimmrechtsalter. (Archivbild) Keystone

Das Thema beschäftigt die Politik seit vielen Jahren. Soll das heutige Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden? Die Chancen für ein Ja standen noch nie so gut wie heute. Die grosse Kammer hatte sich im Herbst 2020 für das Anliegen ausgesprochen und im Februar signalisierte auch die zuständige Kommission des Ständerates grünes Licht.

Fast hätte das Stimmrechtsalter 16 am Mittwoch einen herben Dämpfer erlitten. Die vorberatende Kommission lehnte es ab, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Das hat der Nationalrat nicht goutiert. Er verknurrte die Kommission dazu, einen Entwurf auszuarbeiten. Der Entscheid fiel mit 99 zu 90 Stimmen bei drei Enthaltungen knapp aus. Während SP, Grüne und GLP dafür waren, sahen FDP und SVP keinen Handlungsbedarf. Den Ausschlag gaben die Stimmen der Mitte-Fraktion, die sich mehrheitlich für das Stimmrechtsalter 16 aussprach.

Ohrfeige für junge Menschen

Zur Debatte stand die Umsetzung der parlamentarischen Initiative von Sibel Arslan (Grüne/BS), die fordert, dass Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen und wählen können. Die Kommission wollte den Vorstoss abschreiben. Es sei stossend, dass Jugendliche über Fragen grosser Tragweite entscheiden könnten, aber keine Verträge unterzeichnen dürften, argumentierte Kurt Fluri (FDP/SO) im Namen der Kommission.

«Wir müssen das Stimmrechtsalter an die Mündigkeit knüpfen», plädierte auch Andri Silberschmidt (FDP/ZH). Denn die meisten Rechte und Pflichten – «quasi das Erwachsenwerden» – begännen erst mit 18 Jahren. Thomas Matter (SVP/ZH) fragte rhetorisch, ob es gerecht sei, wenn jemand, der nie eine Steuerrechnung bezahlt habe, über den Steuertarif entscheide. Ins Feld geführt wurde auch der negative Trend in den Kantonen. Zuletzt hatte das Urner Stimmvolk klar Nein gesagt zum Stimmrechtsalter 16.

Vertrauen in die Jugend

SP, Grüne und GLP sehen dagegen Handlungsbedarf bei der politischen Beteiligung der Jungen. «Wir sollten ihnen nicht absprechen, über ihre Zukunft zu entscheiden», betonte Greta Gysin (Grüne/TI). Es sei wichtig, dass die Jugend mitbestimme, wie ihre Zukunft aussehe, sagte auch Nadine Masshardt (SP/BE).

Mit einem Stimmrechtsalter 16 möchten die Befürworter auch der politischen Bildung ein Schub verleihen, indem sich Schüler stärker mit der Politik beschäftigen. Für Corina Gredig (GLP/ZH) geht es um «Vertrauen in unsere Jugend». Als staatspolitisch bedenklich erachtet sie, dass sich die Kommission weigert, einen Auftrag des Parlaments umzusetzen. Kritik kam auch von Initiantin Arslan: «Eine Abschreibung wäre eine Ohrfeige für die Jungen.»

Glarus alleine auf weiter Flur

Während das Stimmrechtsalter 16 national einer Lösung harrt, sind in einigen Kantonen Bestrebungen im Gang. So entscheidet die Zürcher Bevölkerung im Mai, ob Jugendliche ab 16 Jahren künftig auf Kantons- und Gemeindeebene wählen und abstimmen können. Für die Wählbarkeit in ein Amt soll indes weiterhin die Hürde von 18 Jahren gelten.

Zürich wäre der zweite Kanton, der das Stimmrechtsalter 16 einführt. Vorreiter in dieser Hinsicht ist Glarus. Eine Senkung des Stimmrechtsalters ist immer wieder Thema. Pläne gibt es etwa in Bern und Appenzell Ausserrhoden. Allerdings ist das Ansinnen umstritten. Erst letzten Herbst bodigte das Urner Stimmvolk ein Stimmrechtsalter 16 – notabene zum zweiten Mal in Folge.