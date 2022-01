Delegiertenversammlung Mit Strom-General: SVP will gegen Strom-Mangel vorgehen Die SVP Schweiz will eine drohende Energie- und Stromkrise abwenden. Dazu hat sie sich selbst einen Auftrag erteilt. Es geht dabei um aufgeschobene CO 2 -Reduktionsziele und Stromrationierungen.

SVP-Parteipräsident Marco Chiesa will mit seiner Partei die Stromversorgung in der Schweiz sicherstellen. (Archivbild) Keystone

«Eine Strommangellage ist die grösste Bedrohung für unser Land und wird gemäss Bund bereits in zwei oder drei Jahren Realität sein – mit katastrophalen Folgen für die Menschen in der Schweiz.» Das sagte SVP-Präsident Marco Chiesa am Samstag an der Delegiertenversammlung in Bellelay (BE). Für ihn ist klar: «Die Energiestrategie 2050 ist gescheitert.» Dies müsse die zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga «endlich eingestehen». Der Parteivorstand hat daher entschieden, die SVP müsse alles unternehmen, um die «Strommangel-Katastrophe» abzuwenden. Und er verabschiedete einen entsprechenden Auftrag zuhanden der Delegierten.

Die SVP hat Forderungen ausgearbeitet und ruft den Bundesrat zum Handeln auf. Konkret will sich die Partei dafür einsetzen, dass der Bundesrat «unverzüglich» einen Strom-General einsetzt. Dieser soll bis im Sommer Lösungsvarianten für «eine sichere, unabhängige und kostengünstige Stromversorgung» ausarbeiten. Ausserdem müssten die CO 2 -Reduktionsziele zugunsten einer sicheren inländischen Energieversorgung aufgeschoben werden, wie Chiesa sagte.

Bundesrat soll Kantone und Städte in die Pflicht nehmen

Eine dritte Forderung betrifft laut Chiesa jene Kantone und Städte, «die mit ihrer verantwortungslosen Energiepolitik» die Versorgungssicherheit gefährden würden. «Konkret soll eine Stromrationierung zuerst Kantone wie Zürich und Basel-Stadt treffen, die mit ihrer Energiepolitik – beispielsweise mit dem Verbot von Ölheizungen – das Eintreten einer Mangellage zusätzlich befeuern», sagte der Parteipräsident.

Die SVP will an der Delegiertenversammlung ausserdem ihre Parolen für die Abstimmungen vom 13. Februar fassen.

