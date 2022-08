Delegiertenversammlung «Heute lacht niemand mehr»: SVP will Energiekrise zu ihrem Thema machen Die Delegiertenversammlung der SVP in Baar steht ganz im Zeichen des drohenden Blackouts. Vor diesem habe die SVP schon lange gewarnt, sagte Präsident Marco Chiesa. Er macht Energieministerin Simonetta Sommaruga für die Lage verantwortlich.

Marco Chiesa attackierte an der Delegiertenversammlung der SVP die Politik von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. (Archiv) Keystone

«3200 Franken mehr bezahlen – und erst noch kalt duschen?» Mit diesem Slogan machte die SVP 2017 gegen das Energiegesetz mobil – und verlor an der Urne. Nun will sie aus dem damaligen Slogan spätes politisches Kapital schlagen: «Was machten die anderen Parteien? Sie lachten uns aus. Heute lacht niemand mehr.» Mit diesen Worten eröffnete Parteipräsident Marco Chiesa am Samstag die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in Baar.

Grosses Thema: Die Energiekrise. «Ab dem Herbst kann es in der Schweiz kalt und dunkel werden. Dann ist fertig lustig», sagte Chiesa. Verantwortlich dafür sei Energieministerin Simonetta Sommaruga. Sie hätte deshalb nach Wunsch der Parteileitung am Samstag den SVP-Delegierten Red und Antwort stehen sollen. Ebenso der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, Werner Luginbühl. Beide hätten aber abgesagt, so Chiesa.

Am Nachmittag wollen die Delegierten die Parolen für die Abstimmung vom 25. September fassen. Der Vorstand empfiehlt ein Ja zu den beiden AHV-Vorlagen und der Abschaffung der Verrechnungssteuer. Die Massentierhaltungsinitiative lehnt er ab. (wap)