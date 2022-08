Delegiertenversammlung GLP sehnt sich nach einem «Wir-schaffen-das-Moment» Klimawandel, drohende Stromlücke, Ukraine-Krieg und ein Sitz im Bundesrat: Die Grünliberale Partei Schweiz sieht viele Herausforderungen. Am Samstag lancierten sie den Wahlkampf, um die Schweiz künftig nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

Ziel Wähleranteil 10 Prozent Plus: GLP-Präsident Jürg Grossen sieht seine Partei in der Gunst der Stunde. Keystone

Für GLP-Präsident Jürg Grossen ist die Klimakrise «die grosse Aufgabe unserer Zeit». Doch nun sei mit der drohenden Energieversorgungskrise ein neues Problem mit grosser Dringlichkeit dazugekommen «und gar in den Vordergrund gerückt». Das sagte der Parteipräsident laut Redetext am Samstag an der Delegiertenversammlung in Solothurn.

Die Gründe für die Energieknappheit und die dadurch steigenden Preise seien vielfältig – dazu zählten auch «die Versäumnisse der Schweiz» im Bereich der Energieeffizienz und den erneuerbaren Energien. Grossen sieht die steigenden Preise für Öl und Gas denn auch als Chance, da sie mittel- und langfristig betrachtet «genau die richtigen Anreize» setzen. Für ihn ist klar: «Die Zeiten der fossilen Energieträger sind vorbei.» Die Zukunft gehöre den Erneuerbaren.

Nur sei es der Schweiz nicht gelungen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sie heute in ausreichender Menge verfügbar seien. «Es ist höchste Zeit für eine grosse Effizienz‐ und Installationsoffensive», forderte er. «Ich appelliere an alle politischen Akteure, konstruktiv und lösungsorientiert mitzuhelfen und die Blockaden endlich zu lösen.» Zudem sei der Abschluss eines Stromabkommens mit der EU «dringend notwendig».

Grossen fordert einen «Wir-schaffen-das-Moment»

Auch bei den kurzfristigen Energiemassnahmen sieht er noch viel Handlungsbedarf. Es brauche beispielsweise einen Bundesrat, «der hinsteht und der Bevölkerung verständlich und glaubwürdig kommuniziert, dass er vorbereitet ist und was die Bevölkerung selbst zur Lösung beitragen kann und was die Wirtschaft tun muss.» Kurz: Er denkt an einen «Wir-schaffen-das-Moment» – ohne Ironie und Augenzwinkern.

Doch statt hinzustehen und Verantwortung zu übernehmen, erlebe die Schweiz ein Schwarz-Peter-Spiel zwischen den Departementen. Der Bundesrat müsse daher dringend nachbessern, die Uhr ticke.

«Es bleibt viel zu tun», fasste Grossen zusammen und schwor die Delegierten auf den nationalen Wahlkampf 2023 ein, der bereits begonnen habe. Die Mitglieder müssten nun ihren Fokus und ihre Prioritäten bei der Parteiarbeit auf den Wahlerfolg 2023 ausrichten. Ziel sei ein Wähleranteil von über 10 Prozent, mehr Sitze im Nationalrat und die Rückkehr in den Ständerat. «Und am Ende natürlich mit dem Ziel, auch in den Bundesrat einzuziehen.»

Ja-Parole zu den AHV-Vorlagen

Auf der Traktandenliste der GLP-DV stehen auch die Parolenfassungen für die Abstimmung vom 25. September. Für die beiden Vorlagen zur AHV haben die Delegierten mit 159 Ja zu null Nein bei sechs Enthaltungen die Ja-Parole beschlossen. Noch abgestimmt werden muss über die Parolen zur Massentierhaltungsinitiative und zur teilweisen Abschaffung der Verrechnungssteuer. (abi/wap)