Delegiertenversammlung «Freiheitsenergien:» Grüne machen mobil für den «Green New Deal» Die Delegiertenversammlung der Grünen soll ganz im Zeichen der Klimafonds-Initiative stehen. Diese will «einen grundsätzlichen Wandel der Schweiz hin zu mehr Nachhaltigkeit.»

Grünen-Präsident Balthasar Glättli fordert den Boykott von russischem Erdgas. (Archivbild) Keystone

Die Grünen wollen in Zukunft ganz auf das Thema Klima setzen. Die gemeinsam mit der SP lancierte Klimafonds-Initiative soll denn auch im Zentrum der Delegiertenversammlung vom Samstag stehen. «Die Klimafonds-Initiative will nichts weniger als einen grundsätzlichen Wandel der Schweiz hin zu mehr Nachhaltigkeit – einen Green New Deal», schreiben die Grünen dazu in einer Mitteilung. Die Initiative sieht vor, dass künftig bis zu einem Prozent des Bruttoinlandprodukts in Klima- und Biodiversitätsprojekte fliessen sollen.

Präsident Balthasar Glättli rief in einer emotionalen Rede zu Solidarität mit der Ukraine auf und forderte Massnahmen gegen russische Rohstoffgeschäfte in der Schweiz. Weiter forderte Glättli einen Boykott von russischem Gas und kritisierte die bürgerlichen Parteien für ihr Festhalten an Benzinpreissubventionen. «SVP, Freisinn und CVP wollen die Benzin- und Erdölabhängigkeit zementieren», so Glättlis Kritik. Dies spiele Autokraten, Diktatoren und Oligarchen in die Hände. «Heute sehen wir im Ukraine-Krieg wie durch ein Brennglas: Grüne Klimapolitik ist Friedenspolitik», sagte Glättli: «Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien.»

Glättli will an der Delegiertenversammlung als Parteipräsident wiedergewählt werden. Als neue Mitglieder des Vizepräsidiums hat der Vorstand die Basler Nationalrätin Sibel Arslan und Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, nominiert. Weiter ist die Parolenfassung für die Volksabstimmung von 15. Mai traktandiert. (wap)