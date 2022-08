Delegiertenversammlung Balthasar Glättli will Kontrolle des Rohstoffhandels Die Vorschläge der Grünen hätten die Krise verhindern können, sagte Grünen-Präsident Balthasar Glättli an der Delegiertenversammlung der Partei. Nun will er mit den Grünen «die Geschichte prägen».

Grünen-Präsident Balthasar Glättli schwor seine Partei an der Delegiertenversammlung in Zug auf die «Freiheitsenergien» ein. Bild: Keystone

Die Schweiz stehe an einem «fundamentalen Wendepunkt», heisst es im Text einer Rede, die Grünen-Präsident Balthasar Glättli am Samstag an der Delegiertenversammlung in Zug gehalten hat. «Und wir wollen und werden gemeinsam die Geschichte an diesem Wendepunkt prägen».

Unter anderem soll dies mit zwei Resolutionen geschehen, welche die Delegierten verabschiedet wollen. Diese fordern laut Glättli, «die Schweizer Aussen-, Aussenhandels- und Energiepolitik auf neue, auf zukunftsfähige, nicht auf kurzen Profit ausgerichtete Fundamente zu stellen: Auf Frieden und Menschenrechte, auf Friedens- und Freiheitsenergien».

Grüne fordern Kontrolle des Rohstoffhandels

Dazu gehört laut Glättli auch, dass es kein Steuerdumping mehr gibt: «Dafür endlich eine rechtsstaatliche Kontrolle des Rohstoffhandels». Zugleich fordert er im Redetext «einen Wandel im Handel mit Rohstoffen». Den Bundesrat kritisiert er scharf: Dieser operiere «wie wenn nichts oder nicht viel» geschehen wäre in den letzten Monaten. «Nur möglichst weiter so wie bisher. Nur dem freien Markt nicht dreinreden.»

Bezüglich drohender Energiekrise erinnert der Parteipräsident an die grünen Vorschläge, die seit Jahren auf dem Tisch liegen. «Sie hätten uns unabhängiger gemacht von Autokraten wie Putin», so Glättli. Sie hätten nicht nur die Demokratie und Menschenrechte gestärkt, sondern auch dafür gesorgt, «dass Umwelt und Klima besser geschützt werden».

Deutscher Vize-Kanzler Robert Habeck widmet Regula Rytz ein Video

Neben den beiden Resolutionen stehen auch die Parolen für die Abstimmung vom 25. September auf der Traktandenliste der Delegiertenversammlung vom Samstag. Die Parteileitung lehnt die AHV-Reform und die teilweise Abschaffung der Verrechnungssteuer ab und befürwortet die Massentierhaltungsinitiative.

Zur Delegiertenversammlung gehörte auch die Verabschiedung zweier altgedienter Parlamentsmitglieder: Regula Rytz und Daniel Brélaz. Zu Wort meldete sich – per Youtube – sogar der deutsche Vize-Kanzler Robert Habeck. Und zwar mit einer ausführlichen Laudatio auf die mit ihm befreundete Politikerin.

Wir verabschieden heute @RegulaRytz nach einer langen Zeit als Nationalrätin. Danke für alles, liebe Regula! 🌻



Hier die virtuelle Laudatio von Robert Habeck in voller Länge. 👇https://t.co/MxsfZj0T6V — GRÜNE Schweiz (@GrueneCH) August 20, 2022

Rytz gilt als erfolgreichste grüne Politikerin der Schweiz. Im Mai ist die Bernerin aus dem Nationalrat zurückgetreten und zog sich nach fast 30 Jahren aus der Politik zurück. Rytz sass seit 2011 im Nationalrat, war unter anderem Parteipräsidentin und prägte die Politik der Grünen in den letzten Jahren so stark wie kaum jemand.

Daniel Brélaz war bei seiner Wahl 1979 in den Nationalrat der erste Grüne Parlamentarier in Europa. Er sass mit Unterbrüchen über 20 Jahre in der grossen Kammer und präsidierte zuletzt die Finanzkommission des Nationalrats. Im Februar zog sich das Urgestein nach 40 Jahren aus der Politik zurück.(abi/wap)