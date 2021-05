Covid-Zertifikat Veranstalter und Gastronomie sind mit den Bundesratsplänen nicht zufrieden Der Verband Gastrosuisse ist nicht begeistert darüber, wie der Bundesrat den Einsatz des Covid-Zertifikats in Restaurants vorsieht. Die IG Perspektive Live-Unterhaltung fürchtet Ungleichbehandlungen.

Veranstalter und Gastronomie sind nicht glücklich mit den Plänen des Bundesrats. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hat am Mittwoch bekanntgegeben, in welchen Bereichen das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete eingesetzt werden soll. Restaurants würden gemäss dem Vorschlag in die orange Kategorie fallen. Dort ist der Einsatz nicht vorgesehen, aber auf freiwilliger Basis nötig. Ebenfalls behält sich der Bundesrat vor, den Zugang zu Restaurants auf Personen mit einem Covid-Zertifikat zu beschränken, falls sich die epidemiologische Lage verschlechtert.

Der Verband Gastrosuisse stört sich dabei an verschiedenen Punkten. Müsste das Zertifikat in den Restaurants eingesetzt werden, würde dies die Gesellschaft spalten, die Wirtschaftsfreiheit und die persönliche Freiheit einschränken, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Bestimmung, dass Restaurants auf Schutzkonzepte, Kapazitätsbeschränkungen oder Maskenpflicht verzichten können, wenn sie den Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat beschränken, führe zu einer Zweiklassengesellschaft.

Grundsätzlich stört sich Gastrosuisse an der Zuteilung der Restaurants in den orangen Bereich. «Private und religiöse Veranstaltungen gehören laut Bundesrat zum Alltag, ein Restaurantbesuch hingegen nicht», wird Präsident Casimir Platzer in der Mitteilung zitiert. Dies sei nur schwer nachzuvollziehen, da für eine grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer ein Restaurantbesuch alltäglich sei. Sei es für einen Kaffee, ein Mittagessen oder das Feierabendbier.

Veranstalter fordern Aufhebung der Schutzmassnahmen

Auch von Seiten der Veranstaltungsbranche wird erste Kritik laut. Die Interessengemeinschaft Perspektive Live-Unterhaltung schreibt in einer Mitteilung vom Donnerstag von Ungleichbehandlung. Während Restaurants und Kinos mit dem Einsatz des Covid-Zertifikats auf Schutzmassnahmen verzichten dürften, ist dies bei Diskotheken und Grossveranstaltungen nicht vorgesehen. Diese würden laut Bundesrat in die rote Kategorie fallen, da sie epidemiologisch ein grosses Risiko bedeuten.

Die IG Perspektive fordert den Bundesrat nun dazu auf, «beim funktionierenden Einsatz eines Covid-Zertifikats die Geschäftsbereiche der Gastro- und Eventbranche mit gleiche Ellen zu messen und die Auflagen für die schrittweise Öffnung anzupassen». Bei Veranstaltungen mit selektivem Zugang für Geimpfte, Getestete und Genesene soll auf zusätzliche Massnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln verzichtet werden.