Covid-Zertifikat Massnahmengegner demonstrieren in Winterthur In Winterthur findet am Samstag eine Demonstration von Corona-Massnahmengegnern statt. Die Stadtpolizei ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet.

Die Winterthurer Altstadt ist am Samstagnachmittag voll mit Demonstrierenden. Keystone

Die Demonstration, die am Samstag in Winterthur stattfindet, ist bewilligt. Laut Medienberichten haben sich am Nachmittag mehrere tausend Menschen in der Altstadt versammelt, unter anderem, um gegen die erweiterte Zertifikatspflicht zu demonstrieren. Die Stadtpolizei Winterthur riet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das Gebiet grossräumig zu umfahren.

Momentan findet in #Winterthur eine bewilligte Demonstration statt. Die Technikumstrasse ist im Moment gesperrt. Bitte weiträumig umfahren. ^wi — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) September 18, 2021

Die Stadtpolizei ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet, wie ein Vertreter im Interview mit «blick.ch» sagt. «Wir haben ein flexibles Aufgebot, damit wir reagieren können.» Man gehe jedoch davon aus, dass die Veranstaltung friedlich bleiben werde.

Die Veranstaltung wurde vom Verein Public Eye on Science organisiert, hinter dem der impfkritische Zürcher Kantonsrat Urs Hans steht. Nach dem Demonstrations-Umzug findet eine dreistündige Kundgebung statt, an der unter anderem Kabarettist und Massnahmenkritiker Andreas Thiel auftreten soll. (agl)

Der Verein Mass-Voll ist an der Winterthurer Demonstration prominent vertreten: