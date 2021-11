Covid-Impfung Swissmedic untersuchte bisher 9834 Meldungen zu Nebenwirkungen Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat bislang 9834 Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen durch Covid-19-Impfungen verzeichnet. Diese waren grösstenteils nicht schwerwiegend.

Die Meldungen ändern laut Swissmedic nichts am positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe. (Symbolbild) Sandra Ardizzone / CHM

9834 Meldungen über unerwünschte Wirkungen der Covid-Impfungen hat Swissmedic bis zum 3. November ausgewertet. Davon waren 6438 Meldungen (65,5 Prozent) nicht schwerwiegend. 3396 Meldungen (34,5 Prozent) stufte das Heilmittelinstitut als schwerwiegend ein, wie es am Freitag mitteilte. Die Betroffenen waren durchschnittlich 52,6 Jahre alt. In 155 der schwerwiegenden Fälle sind Personen in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung gestorben. Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Impfung gibt es gemäss Swissmedic keine.

Die Meldungen bestätigen das bereits bekannte Nebenwirkungsprofil und ändern nichts am positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna, heisst es weiter. (dpo)