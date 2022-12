Covid-19 14'475 neue Infektionen: Corona-Fallzahlen sinken leicht Die Situation an der Coronafront hat sich innert Wochenfrist weiter entspannt. Für die vergangene sieben Tagen meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 14'475 neue Virus-Ansteckungen.

In der vergangenen Woche wurden 52'588 Tests registriert. Keystone

Die Coronazahlen sind in der Schweiz und in Liechtenstein weiter rückläufig – aber nur noch sehr leicht. Konkret sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der vergangenen Woche noch 14'475 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind im Schnitt rund 2068 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren dem BAG noch 15'302 Infektionen gemeldet worden.

Die Zahl der durchgeführten Tests ist dagegen stabil geblieben. In den letzten sieben Tagen liessen sich noch 52’588 Personen testen. In der Woche davor waren 52’075 Tests ausgewertet worden. Damit setzt sich die Trendwende bei den Coronazahlen auch nach dem Ende aller Schulferien fort, welche das BAG bereits früher bestätigt hatte.

Ferien bleiben definitiv ohne Auswirkungen

Vermutungen aus der Sommerferienzeit, dass der Abwärtstrend bei den Coronazahlen mit der sinkenden Testbereitschaft in der Bevölkerung zusammenhängen könnte, widerlegte das BAG mit dem Verweis darauf, dass sich der negative Trend auch im Abwasser bestätigen lasse.

Schwer abzuschätzen ist indes, wie hoch die Dunkelziffer der tatsächlichen Ansteckungen ist. Einen Hinweis darauf könnte die Positivitätsrate liefern. Bei den PCR-Tests liegt diese derzeit bei 31,6 Prozent und bei den Schnelltests bei 38,9 Prozent. In der Vorwoche war die Positivitätsrate bei den PCR-Tests mit 33,7 und den Schnelltests mit 40,8 Prozent höher.

Vergangene Woche wurden sieben neue Todesfälle gemeldet

Das BAG meldete am Dienstag ferner für die vergangene Woche 196 neue Spitaleinweisungen. In der Vorwoche waren es noch 168. Die Auslastung der Spitäler durch Covid-⁠19-Patientinnen und -Patienten bleibt damit trotzdem auf einem tiefen Niveau. Aktuell machen sie auf den Intensivstationen 3,8 Prozent aus, über alle Spitalpatienten hinweg sind es 2,3 Prozent.

Seit Wochenfrist wurden dem BAG zudem sieben neue Todesfälle gemeldet. In der Woche davor waren es deren 17. In der Schweiz und Liechtenstein sind seit Ausbruch der Pandemie somit insgesamt 13’624 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion verstorben. (chm)