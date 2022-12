Covid-19 13'718 Corona-Ansteckungen: Fallzahlen bleiben trotz kälterem Wetter tief Die epidemiologische Lage in der Schweiz hat sich in den vergangenen sieben Tagen weiter entspannt. Innert Wochenfrist meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 13'718 neue Virus-Ansteckungen.

In der vergangenen Woche wurden dem BAG 52'861 Coronatests gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Die Kurve der neuen Coronaansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein bleibt flach. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind innert Wochenfrist noch 13'718 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es am Dienstag bekannt gab. Das sind im Schnitt rund 1960 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren dem BAG noch 13’807 Infektionen gemeldet worden, respektive 1972 neue Fälle pro Tag.

Die Zahl der durchgeführten Tests verharrt in etwa auf demselben Niveau wie schon vor Wochenfrist. In den vergangenen sieben Tagen liessen sich 52'861 Personen testen. In der Woche davor waren 51’467 Tests ausgewertet worden.

Weiterhin schwer abzuschätzen ist indes, wie hoch die Dunkelziffer der tatsächlichen Ansteckungen ist. Einen Hinweis darauf könnte die Positivitätsrate liefern. Bei den PCR-Tests liegt diese derzeit bei 28,4 Prozent und bei den Schnelltests bei 36 Prozent. In der Vorwoche war die Positivitätsrate bei den PCR-Tests mit 29,9 und den Schnelltests mit 37,4 Prozent noch leicht höher.

Proben der Kläranlage Werdhölzli in Zürich – dem grössten Schweizer Klärwerk – weisen dagegen eine leicht tiefere Viruslast im Abwasser auf. Der 7-⁠Tages-⁠Schnitt vom 15. September lag mit 14,4 Prozent demnach um 0,7 Prozentpunkte höher als in der Vorwoche (13,7).

Situation in Spitälern ist weiterhin stabil

Weiter meldete das BAG für die vergangene Woche 154 neue Spitaleinweisungen. In der Vorwoche waren es noch 148. Die Auslastung der Spitäler durch Covid-⁠19-Patientinnen und -Patienten bleibt damit auf einem tiefen Niveau stabil. Aktuell machen sie auf den Intensivstationen 4,4 Prozent aus, über alle Spitalpatienten hinweg sind es 2,2 Prozent.

Seit Wochenfrist wurden dem BAG zudem sechs neue Todesfälle gemeldet. In der Woche davor waren es deren neun. In der Schweiz und Liechtenstein sind seit Ausbruch der Pandemie somit insgesamt 13'641 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion verstorben.

98 Prozent der Bevölkerung mit Antikörpern

Trotz der aktuell stabilen Lage an der Coronafront, haben die Experten des Bundes vergangene Woche vor einer möglichen neuen Welle im Herbst gewarnt. Allerdings sieht die Ausgangslage diesmal anders aus als in den vergangenen zwei Jahren. Mittlerweile haben den Experten zufolge 98 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus entwickelt, sei es durch eine Ansteckung oder Impfung.

Der Bund hat indes seine Empfehlung für eine zweite Auffrischimpfung ausgeweitet und legt dabei den Fokus insbesondere auf Personen ab 65 Jahren sowie Risikopersonen. Das Hauptziel sei es, diese Menschen vor schweren Covid-Erkrankungen zu schützen. Die Impfkampagne von Bund und Kantonen startet am 10. Oktober. (chm)