Coronazahlen BAG meldet am Dienstag 2141 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Dienstag 2141 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 77 Personen mussten ins Spital eingeliefert werden und 13 Personen sind verstorben.

Gut 770'000 Personen sind in der Schweiz bereits vollständig geimpft. (Symbolbild) Keystone

(abi) Die Coronazahlen stagnieren auf hohem Niveau: Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2141 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es auf seiner Internetseite heisst. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche hatte das BAG 2241 neue Coronafälle gemeldet. Für die letzten 24 Stunden gab das BAG zudem 23'812 zusätzliche Coronatests bekannt. Die Positivitätsrate liegt damit bei knapp 9 Prozent. Ab 5 Prozent stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese als zu hoch ein.

Ausserdem mussten 77 Personen neu ins Spital eingeliefert werden. Überdies sind in den vergangenen 24 Stunden 13 zusätzliche Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion registriert worden. Insgesamt steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie damit auf 9898 Menschen.

2,6 Millionen Impfdosen erhalten

Die Auslastung der Intensivstationen beträgt derzeit 73,4 Prozent, davon sind 26,8 Prozent Covid-19-Patienten. In der Vorwoche lag die Auslastung bei 68,4 Prozent, davon wurden 22,7 Prozent wegen Corona behandelt. 768'597 Personen sind nach den aktuellen Angeben des BAG zum jetzigen Zeitpunkt vollständig geimpft, die Schweiz hat insgesamt 2,6 Millionen Impfdosen erhalten.

Die Reproduktionszahl (R) wird gemäss BAG per 9. April auf 1,1 geschätzt. Diese gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt weiter ansteckt. Sie bildet die Infektionslage von vor 10 bis 13 Tagen ab.