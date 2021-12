Coronavirus Wohl im Frühsommer: WEF in Davos wird verschoben Das Weltwirtschaftsforum in Davos findet nicht wie gewohnt im Januar statt. Wegen des Coronavirus muss das Treffen in den Bündner Bergen verschoben werden. Es soll im Frühsommer stattfinden.

Die fleissigen Helferinnen und Helfer müssen vorerst keine Podien für das WEF in Davos aufbauen. (Archivbild) Keystone

Eigentlich hätten sich vom 17. bis 21. Januar 2022 in Davos die Mächtigen und Reichen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) treffen sollen. Daraus wird nichts: Das Jahrestreffen wird verschoben und ist für den Frühsommer geplant, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Der Grund ist die «anhaltende Unsicherheit» bezüglich des Omikron-Ausbruchs.

Die derzeitigen Pandemiebedingungen würden es äusserst schwierig machen, ein globales Treffen in Person durchzuführen, heisst es in der Mitteilung. Die Teilnehmer werden stattdessen an einer Reihe von «State of the World»-Sitzungen teilnehmen, die online durchgeführt werden. «Die Verschiebung der Jahrestagung wird den Fortschritt durch anhaltende digitale Zusammenkünfte von Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft nicht verhindern», wird WEF-Gründer Klaus Schwab zitiert.

Bereits die Ausgabe 2021 in Davos fiel der Pandemie zum Opfer, die Ersatzveranstaltungen in der Zentralschweiz und in Singapur konnten wegen der neu aufkommenden Delta-Variante ebenfalls nicht stattfinden.

Open Forum wegen Drohungen abgesagt

Die Organisatoren zeigten sich bis zuletzt vorsichtig optimistisch, was die Durchführung im Januar angeht. Allerdings war bereits seit Ende November klar, dass das Open Forum abgesagt werden muss. Dabei handelt es sich um öffentlich zugängliche Podiumsdiskussionen und Vorträge, die ausserhalb des abgeriegelten Kongresszentrums stattfinden. Grund für die Absage war nicht die Pandemie, sondern Drohungen gegen das WEF.

Das Weltwirtschaftsforum ist aus der nationalen und internationalen Agenda nicht mehr wegzudenken: Zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter sowie eine hohe Zahl an Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft reisen seit Jahren jeweils im Januar in die Bündner Berge. Für dieses Jahr haben sich alleine aus der Schweiz fünf Bundesräte und der Bundeskanzler angekündigt. (abi)

+++ Update folgt +++