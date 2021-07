Coronavirus Neun von zehn Arztpraxen litten unter der Coronapandemie Die Coronapandemie hatte auch Auswirkungen auf die Arztpraxen: Neun von zehn mussten ihre Tätigkeit einschränken oder sogar ganz schliessen.

Die Schweizer Artzpraxen litten ebenfalls unter der Coronapandemie. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie ging auch an den Ärztinnen und Ärzten nicht spurlos vorbei: Sie durften von Mitte März bis Ende April 2020 keine nicht dringende medizinische Eingriffe und Behandlungen durchführen. In der Folge reduzierten 73 Prozent der Arztpraxen ihren Betrieb, 9 Prozent stellten ihre Tätigkeit vorübergehend sogar ganz ein. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mit.

Besonders betroffen seien Facharztpraxen mit chirurgischen Tätigkeiten gewesen, bei denen 94 Prozent ihre Tätigkeit reduzierten oder die Praxis ganz schlossen. Am wenigsten betroffen waren psychiatrische Praxen mit einem Anteil von 66 Prozent.

Kurzarbeit und Covid-19-Kredite

Auch nachdem die Ärzte wieder praktizieren durften, normalisierte sich der Betrieb nur teilweise, wie es weiter heisst. So hatten lediglich knapp die Hälfte (48 Prozent) zwischen Mai und Oktober 2020 gleich viel oder mehr zu tun als in einem normalen Geschäftsjahr. Bei 46 Prozent blieb der Betrieb auf dem für sie üblichen Niveau, wie es weiter heisst. Auch hier litten Facharztpraxen mit chirurgischen Tätigkeiten besonders und hatten weniger zu tun als sonst.

Unter dem Strich bekamen neun von zehn Arztpraxen die Pandemie zwischen März und Oktober zu spüren. Lediglich 12 Prozent konnten gemäss BFS ihren Betrieb unverändert aufrechterhalten oder sogar noch steigern. Die Arztpraxen reagierten mit Kurzarbeitsentschädigungen (35 Prozent) oder bezogen Liquiditätshilfen wie Covid-19-Kredite (18 Prozent). 2 Prozent entliessen Mitarbeitende. (abi)