Coronavirus Kanton Waadt verschärft Massnahmen an den Schulen Keine Lager und keine Schwimmkurse mehr, dafür Maskenpflicht ab der fünften Klasse: Der Kanton Waadt hat auf den Schulbeginn nach den Ferien die Massnahmen verschärft.

Kein Schwimmunterricht mehr: Im Kanton Waadt gelten neue Regeln für die Schulen. (Symbolbild) Keystone

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Waadt kehren am kommenden Montag zurück in den Schulunterricht. Da die Coronafälle im Kanton stark ansteigen, hat die Regierung verschärfte Massnahmen für die Schulen beschlossen. Damit soll die Ausbreitung des Virus gebremst und den Schülern der Schulbesuch ermöglicht werden, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Konkret werden die Lager, Reisen und Schwimmkurse bis am 4. Februar ausgesetzt. Zudem gilt neu bereits ab der 5. Klasse Maskenpflicht. Ausserdem hat das Departement für Bildung (DFJC) sein Vertretungsdispositiv für Lehrerinnen und Lehrer verstärkt und eine Hotline für Eltern und Jugendliche eingerichtet. (abi)