Coronavirus Jetzt ist der Moderna-Piks auch für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren zugelassen Swissmedic hat den Corona-Impfstoff von Moderna für Kinder zwischen sechs und elf Jahren genehmigt. Es ist der zweite in der Schweiz zugelassene Corona-Impfstoff für Kinder.

Jetzt können auch Kinder zwischen sechs und elf Jahren mit dem Moderna-Impfstoff gegen Corona geimpft werden. Keystone

Die Hauptstudie an Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren habe gezeigt, dass die durch den Impfstoff ausgelöste Immunantwort gegen das Coronavirus mit derjenigen bei jungen Erwachsenen vergleichbar sei, teilte das Schweizerische Heilmittelinstitut am Freitag mit. Sie hat daher die Indikationserweiterung von «Spikevax» von Moderna genehmigt.

Kinder ab sechs Jahren erhalten gegenüber Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren im Abstand von vier Wochen zwei Mal die halbe Dosis. Von der Impfung könnten besonders Kinder mit Vorerkrankungen profitieren, heisst es weiter.

Zweiter zugelassener Impfstoff für Kinder

Die in der Studie am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen an der Injektionsstellen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Übelkeit. Sie sind damit ähnlich wie bei Jugendlichen und Erwachsenen. Swissmedic betont, dass die Nebenwirkungen «in der Regel» leicht bis mässig ausgeprägt waren und nur wenige Tage dauerten.

«Spikevax» von Moderna ist der zweite Corona-Impfstoff der von Swissmedic für Kinder zugelassen worden ist. Bereits im Dezember 2021 genehmigte das Heilmittelinstitut den Impfstoff von Pfizer/Biontech für 5- bis 11-Jährige. (abi)