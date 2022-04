Coronavirus Jetzt ist auch der Impfstoff von Novavax in der Schweiz zugelassen Swissmedic hat den Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax zugelassen. Er ist vor allem für Personen gedacht, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder wollen.

Mit Nuvaxovid von Novavax werden in der Schweiz vier Impfstoffe gegen das Coronavirus eingesetzt. Keystone

Am Dienstag gab das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic grünes Licht für den Impfstoff von Novavax. Damit stehen den Impfwilligen in der Schweiz inzwischen vier Impfstoffe gegen das Corona-Virus zur Verfügung. Der Bund hat auf die befristete Zulassung von Swissmedic reagiert und die entsprechenden Impfempfehlungen publiziert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mitteilte.

Nuvaxovid ist protein-basiert. Er wird daher primär bei Personen ab 18 Jahren eingesetzt, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder wenn sie diesen ablehnen. Schwangeren und Personen mit Immunschwäche empfiehlt das BAG allerdings weiterhin, sich mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna zu impfen.

Der neue Impfstoff, der in zwei Dosen mit einer Pause von mindestens drei Wochen verabreicht wird, soll im zweiten Quartal in der Schweiz eintreffen. Konkret geht es um 102'000 Dosen, die an die Kantone verteilt werden. Gemäss Swissmedic liegt der Impfschutz sieben Tage nach der zweiten Impfung bei rund 90 Prozent. (abi)