Coronavirus International anerkannt: Mit Antigen-Schnelltest zum Covid-Zertifikat Corona-Genesene erhalten neu auch aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests ein Covid-Zertifikat. Dieses ist 180 Tage gültig und international anerkannt.

Neu genügen für Genesene ein positiver Antigen-Schnelltest für ein Corona-Zertifikat. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden, die Covid-Zertifikate weiter an die EU anzupassen: Genesene können künftig auch in der Schweiz ein Zertifikat erhalten, das auf einem positiven Antigen-Schnelltest oder einer laborbasierten immunologischen Analyse auf Corona-Antigene basiert. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit.

Die Zertifikate sind 180 Tage gültig und können auch rückwirkend ausgestellt werden. Da es sich um einen Nachvollzug der EU-Regelung handle, seien die Dokumente «grundsätzlich international anerkannt». Die entsprechende Änderung der Covid-19-Verordnung tritt am 2. Mai in Kraft.

In der Schweiz gab es solche Zertifikate bereits einmal zwischen dem 24. Januar und dem 16. Februar. Allerdings waren sie nur in der Schweiz gültig, da es auf EU-Ebene noch keine solche Regelung gab. Wer bereits im Besitz eines solchen Zertifikats ist, muss ein neues beantragen, damit es international kompatibel ist. (abi)