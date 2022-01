Coronavirus Infektiologe glaubt: Einige werden sich wohl jährlich gegen Corona impfen müssen Vorsichtige Zuversicht bei Infektiologe Manuel Battegay: In ein paar Wochen könnte das Schlimmste hinter uns liegen. Er glaubt, dass sich ein Teil der Bevölkerung jedoch jährlich impfen lassen muss.

Dem Gesundheitssystem stehen wohl nochmals anspruchsvolle Wochen bevor. (Symbolbild) Keystone

Infektiologe Manuel Battegay ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel und beschäftigt sich seit fast 35 Jahren mit Viruserkrankungen. Im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» geht er davon aus, dass die Schweiz am Übergang von der Pandemie zur Endemie steht. «Aber wir könnten nochmals einen Berg vor uns haben», sagte er. «In den nächsten zwei, drei Wochen könnte das Gesundheitssystem nochmals sehr stark beansprucht werden, so wie dies die Taskforce modelliert hat.»

Für ihn ist denn auch klar: «Die Impfung ist das Wichtigste.» Es tue ihm weh, wenn sich jetzt jemand ungeimpft dem Omikron-Virus aussetze. «Wir können bis im März/April sehr aktiv Einfluss nehmen, indem sich bislang Ungeimpfte impfen lassen, mit zwei Dosen.» Neue englische Daten würden zeigen, dass der Schutz vor Hospitalisationen vier Wochen nach der ersten Impfdosis bereits 50 Prozent betrage – «und das mit Omikron». Nach zwei Dosen liege der Schutz dann bereits bei 72 Prozent.

Infektiologe Manuel Battegay Kenneth Nars / BLZ

Zudem ruft er dazu auf, die bekannten Massnahmen wie Masken, Abstandhalten und Hygiene beizubehalten. «Und dann rate ich Menschen mit Risiken und ohne Booster-Impfung momentan davon ab, in Restaurants zu gehen, denn für sie ist das Risiko für einen schweren Verlauf auch bei Omikron viel höher.»

«Vorsichtige Zuversicht» beim Infektiologen

Trotzdem möchte er eine «vorsichtige Zuversicht» äussern: «Der Weg, den die Schweiz zwei Jahre beschritten hat und für den wir in der zweiten Welle einen hohen Preis bezahlt haben, dieser Weg hat dazu geführt, dass die Gesamtimmunität in der Bevölkerung schon hoch genug sein könnte, sodass die Belastung des Gesundheitssystems nicht noch höher wird.»

Er geht jedoch davon aus, dass sich «aller Wahrscheinlichkeit nach» zumindest ein Teil der Bevölkerung jedes Jahr gegen Covid impfen lassen müsse. In der Schweiz würden auch bei den Unter-65-Jährigen rund 600'000 Menschen leben, die eine Form einer Abwehrschwäche haben oder sonst besonders gefährdet seien. «Diese Menschen sollten sich jetzt möglichst nicht infizieren.» Später würden dann auch Medikamente helfen. (abi)