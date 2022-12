Coronavirus Fallzahlen sinken weiter: BAG meldet 16'362 neue Ansteckungen Die Corona-Infektionen sind weiterhin rückläufig. In der letzten Woche sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Schnitt rund 2337 Ansteckungen pro Tag gemeldet worden.

In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich 2337 neue Coronainfektionen gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Innert Wochenfrist sind dem BAG 16'362 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es am Dienstag auf seiner Website mitteilte. Im Schnitt sind das rund 2337 neue Fälle pro Tag. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Ansteckungen somit leicht zurückgegangen. Vor sieben Tagen waren dem BAG noch 18’588 neue Ansteckungen gemeldet worden respektive im Schnitt täglich 2655 neue Coronainfektionen.

In den Spitälern sind die Neueintritte mit Covid-19 leicht zurückgegangen. Für die vergangene Woche registrierte das BAG 357 neue Hospitalisationen. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es deren 397. Aktuell machen Coronapatienten auf den Intensivstationen 7,3 Prozent aus, in der Vorwoche waren es 5,8 Prozent. In den letzten sieben Tagen gab es laut BAG 21 Todesfälle, während in der Vorwoche 18 Infizierte verstorben sind.

69,75 Prozent haben mindestens eine Impfung

Die Corona-Experten des Bundes empfehlen die zweite Auffrischimpfung für Risikogruppen und Personen ab 65 Jahren – sofern sie in den vergangenen vier Monaten keine Coronaerkrankung durchgemacht haben oder geimpft worden sind.

Insgesamt haben sich 11,92 Prozent der Bevölkerung im vergangenen Halbjahr impfen lassen. 69,75 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten. (chm)