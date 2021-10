Behörden «Dann ging der Krieg los» – was Eltern schwerbehinderter Kinder mit der Aargauer IV erleben

Eltern schwerbehinderter Kinder sind im Alltag oftmals am Limit. Und anstatt dass die IV-Stelle helfen würde, lege sie ihnen zusätzliche Steine in den Weg, kritisiert Procap, der Verband für Menschen mit Handicap. Was betroffene Eltern konkret erleben und was die IV zu den Vorwürfen sagt.