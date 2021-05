Coronavirus Betriebe halten sich an Corona-Regeln – Die Suva ist zufrieden Die Suva hat seit Beginn der Pandemie über 19'000 Betriebe kontrolliert, ob sie die Corona-Schutzmassnahmen einhalten. Die Bilanz fällt positiv aus.

Kontrollen der Suva zeigen: Die Corona-Schutzmassnahmen werden in den Betrieben und auf Baustellen eingehalten. (Symbolbild) Keystone

Seit Ende März 2020 kontrolliert die Suva auf Baustellen sowie in diversen Gewerbe- und Industriebetrieben, ob die vom Bund vorgegebenen Schutzmassnahmen bezüglich Corona konsequent eingehalten werden. Fazit: Die allermeisten Betriebe halten sich an die Vorgaben. Die Suva musste nur in wenigen Fällen drastische Massnahmen ergreifen, teilte der Unfallversicherer am Donnerstag mit.

Sie leitete lediglich in 62 Fällen temporäre Einstellungen der Arbeit ein – bei insgesamt 19'245 Betriebskontrollen. Auffallend: Diese Fälle sind alle auf Kontrollen zurückzuführen, die zu Beginn der Pandemie stattgefunden haben. Von Mai 2020 bis April 2021 musste kein Betrieb mehr seine Arbeit aufgrund von groben Mängeln temporär niederlegen. Dies zeige, dass die Betriebe nach anfänglichen Unsicherheiten dazugelernt und schnell reagiert hätten, um ihre Arbeitnehmenden zu schützen.

Betriebe halten sich an Regeln

Zwar habe die Suva auch später immer wieder mal Mängel festgestellt, weil beispielsweise die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden konnten und trotzdem keine Masken getragen wurden. Diese Mängel konnten aber sofort vor Ort behoben werden. «Die Betriebe haben kein Interesse daran, dass gleichzeitig mehrere Arbeitnehmende ausfallen, weil sie sich wegen unzureichenden Schutzmassnahmen bei der Arbeit gegenseitig mit Covid-19 anstecken», wird André Meier von der Suva in der Mitteilung zitiert.

Die meisten Kontrollen gab es in den Kantonen Zürich und Waadt mit je rund 2500 Betriebskontrollen. Im Kanton Bern wurden rund 2000 Betriebe kontrolliert. (abi)