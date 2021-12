Coronavirus Berner Primarschüler müssen im neuen Jahr Maske tragen Der Kanton Bern führt nach den Weihnachtsferien eine Maskentragpflicht ab der ersten Klasse ein. Das hat der Regierungsrat entschieden.

Die Berner Primarschülerinnen und -schüler müssen nach den Weihnachtsferien im Unterricht eine Maske tragen. (Symbolbild) Keystone

Damit will der Regierungsrat die Ausbreitung des Coronavirus an den Schulen eindämmen und Kinder, Eltern sowie das Lehr- und Schulpersonal besser schützen. Ausserdem stütze sie den Präsenzunterricht, teilte der Kanton am Donnerstag mit. Kindergärten sind von der Regel ausgenommen. Sie gilt vom 10. Januar bis am 24. Januar. (abi)