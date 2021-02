Coronavirus BAG: Zahlen sinken, aber nicht in gewünschtem Tempo «Massnahmen zeigen Wirkung»: Das Bundesamt für Gesundheit zieht eine positive Bilanz zum Lockdown. Allerdings sinken die Ansteckungszahlen nicht so schnell wie erhofft.

Sorgen wegen Mutationen: Patrick Mathys vom BAG informierte am Dienstag über die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz. Keystone

«Die wichtigsten Indikatoren zeigen in die richtige Richtung», sagte Patrick Mathys vom BAG am Dienstag vor den Medien. Allerdings würden die Fallzahlen nicht in der erhofften Geschwindigkeit sinken. Sorgen bereiten ihm die Mutationen und der steigende R-Wert, der sich wieder 1 nähert. «Damit ist eine weitere Abnahme der Fälle nicht zu erwarten.» Bereits jetzt bleibe der Druck auf die Spitäler hoch, Reserven gebe es keine, falls die Hospitalisierungen wieder steigen.

Ob die Mutationen für den steigenden R-Wert verantwortlich sind, lässt sich laut Mathys noch nicht sagen. Klar ist aber, dass die neuen Varianten deutlich zunehmen. «Wir gehen davon aus, dass 20 Prozent der positiven Proben auf die Mutationen zurückzuführen sind», sagte Mathys und sprach von einer «Pandemie in der Pandemie.» Insgesamt gibt es in der Schweiz 2722 bestätigte Mutationsfälle. Davon entfallen 1111 auf die britische Variante, 57 auf die südafrikanische und die restlichen Fälle sind nicht genau bestimmt.

Weder Lockerungen noch Verschärfungen sind angezeigt

Die Frage werde sein, wie die deutliche Zunahme der Mutationen die Abnahme der Zahlen beeinflusse und ob die Massnahmen reichen werden, um die Mutationen in Schach zu halten. «Es gibt keinen Grund, an Lockerungen zu denken», sagte Mathys. Allerdings seien aus wissenschaftlicher Sicht momentan auch keine schärferen Massnahmen notwendig. Er rief die Bevölkerung dazu auf, sich weiterhin an die Regeln zu halten.

Auch BAG-Direktorin Anne Lévy bestätigt, dass die Massnahmen Wirkung zeigen. «Allerdings ist die Situation nicht so gut, wie erhofft. Wir hätten uns gewünscht, dass die Zahlen schneller runter gehen», sagte sie. Trotzdem sei es zu früh, um über eine Verlängerung der Massnahmen zu sprechen. Das wäre reine Spekulation. «Wir müssen Tag für Tag nehmen», sagte Lévy. Kritik äusserte sie zudem an der zu tiefen Testrate in der Schweiz. Entsprechend begrüsst sie den Einsatz von Massentests

Um die Isolationsmassnahmen schneller und besser umsetzen zu können, führt die Schweiz ein neues Einreiseformular ein: Dieses müssen ab dem 8. Februar alle Personen ausfüllen, die in die Schweiz einreisen. «Pendler sind davon ausgenommen», sagte Mathys. Diese Daten sollen dann den Kantonen rasch zur Verfügung stehen, sollte es zu einer Ansteckung kommen.