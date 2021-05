Coronavirus 30'000 neue Impftermine in den Zürcher Apotheken Der Kanton Zürich vergibt weitere 30'000 Termine für die Corona-Impfungen. Sie werden in den kommenden Tagen in den Apotheken laufend aufgeschaltet.

In den Zürcher Apotheken gibt es 30'000 neue Impftermine. (Symbolbild) Keystone

Der Kanton Zürich treibt seine Impfkampagne weiter voran. Nachdem er am Wochenende bereits 120'000 Termine freigeschaltet hatte, folgen nun weitere 30'000 Termine in den rund 160 Impfapotheken des Kantons. Diese würden von den einzelnen Apotheken in den kommenden Tagen laufend aufgeschaltet, teilte die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mit. Da in den Apotheken derzeit ausschliesslich der Impfstoff von Moderna zum Einsatz komme, könnten diese Termine nur von Personen ab 18 Jahren gebucht werden, heisst es weiter. (abi)