Coronapolitik Städtische Kulturdirektoren fordern hundert Prozent Ausfallentschädigung Die Städtekonferenz Kultur macht sich dafür stark, dass die Kulturschaffenden vollumfänglich für Corona-bedingte Schäden gedeckt werden. Zudem fordert sie einen stärkeren Einbezug der Städte bei der Entwicklung von Hilfsmassnahmen.

Die Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden sollen zu 100 Prozent für die Ausfälle gedeckt werden. Dies fordert die Städtekonferenz Kultur. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Der Kulturbereich leidet stark unter den Folgen der Pandemie. Nun warnen 29 städtische Kulturdirektorinnen und Kulturdirektoren vor irreversiblen Schäden in der Branche. In einer am Donnerstag veröffentlichten Resolution fordern sie von Bund und Kantonen, dass alle zugesicherten Betriebs- und Unterstützungsbeiträge für 2021 ausgezahlt werden. Dies hält die Städtekonferenz Kultur (SKK) in einer Mitteilung fest.

Die SKK stellt dabei spezifische Forderungen in Bezug auf die Pandemie-bedingten Unterstützungsgelder. Demnach soll die staatliche Ausfallentschädigung 100 Prozent des Schadens der Kulturschaffenden und -unternehmen decken statt wie bisher 80 Prozent.

Die Unterstützungsmassnahmen müssten zudem über das Jahr 2021 hinaus weitergeführt werden. So könne das Kulturleben nach der Wiederaufnahme des Betriebs auch längerfristig stabilisiert werden, heisst es.

Kulturdirektoren wollen sich mehr Gehör verschaffen

Das Ziel der Unterzeichnenden sei es, die Kultur nach der Pandemie mindestens im gleichen finanziellen Rahmen zu fördern wie zuvor. Zudem sprechen sich die Kulturdirektorinnen und -direktoren dafür aus, dass die Städte und Kulturverbände künftig noch stärker Gehör finden sollen, wie es in der Mitteilung heisst. Schliesslich tragen Städte und Gemeinden laut eigenen Angaben mehr als die Hälfte der finanziellen Mittel an die öffentliche Kulturförderung hierzulande bei.

Die Städtekonferenz Kultur ist eine Sektion des Schweizerischen Städteverbandes und setzt sich aus 32 Schweizer Städten zusammen.