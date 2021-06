Coronapandemie Nationalrat will keine sofortige Aufhebung der besonderen Lage Die grosse Kammer will nichts davon wissen, die besondere Lage per sofort aufzuheben. Sie hat eine entsprechende Motion der SVP abgelehnt.

Der Nationalrat bevorzugt zum Ausstieg aus der besonderen Lage den Drei-Phasen-Plan des Bundesrates. Keystone

Die Menschen und Institutionen in der Schweiz hätten gelernt, mit dem Virus zu leben, argumentierte Motionär und SVP-Nationalrat Thomas Aeschi. Die Auslastung der Spitäler sei zurückgegangen und die besonders gefährdeten Menschen seien gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft. Der Bundesrat soll deshalb die besondere Lage «unverzüglich» aufheben, wie es im Motionstext heisst.

Der Nationalrat sah dies allerdings anders. Er lehnte die Motion mit 127:54 Stimmen ab. Gesundheitsminister Alain Berset warnte davor, dass eine verfrühte Aufhebung der besonderen Lage zu Verunsicherung führen könne. «Wir möchten so schnell wie möglich von dieser Situation wegkommen, dies aber geordnet», so der Bundesrat. Er verwies zudem darauf, dass der Bundesrat derzeit über den nächsten Öffnungsschritt berät. Am 23. Juni will er eine Entscheidung treffen. (agl)